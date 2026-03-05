Niterói: Caminhada da Mulher tem apoio da Oncomed - Divulgação

Publicado 05/03/2026 12:29

Niterói - No próximo dia 15 de março (domingo), a PróOnco Mulher, em parceria com a Oncomed e a Med.Co, realiza em Niterói a 3ª Caminhada da Mulher. O evento gratuito, idealizado pelo mastologista e cirurgião oncológico Dr. Rodrigo Oliveira Souto, busca homenagear as mulheres pelo seu dia internacional, promovendo a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças, como o câncer de mama, além de incentivar hábitos saudáveis entre a população fluminense.

Segundo o Dr. Rodrigo Souto, a ação visa reforçar que o cuidado com a saúde feminina deve ser uma prioridade constante. “O objetivo é mostrar a importância de lembrar que o dia da mulher é todo dia e que as campanhas ajudam a lembrar disso”, afirma o médico.

Com a repercussão das edições anteriores, o evento já se consolidou no calendário anual de Niterói. A inscrição pode ser realizada até o dia 14 de março, 18h, através do site https://www.sympla.com.br/evento/3-caminhada-da-mulher-2026/3311673

Percurso e Infraestrutura



A caminhada terá um percurso de 2,4 km, com largada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no quiosque da Neltur (Av. Benjamim Sodré, s/n – Boa Viagem), seguindo até a Igreja São Judas Tadeu (final da Praia de Icaraí). Ao longo do trajeto e no local de chegada, os participantes contarão com uma estrutura de suporte que inclui ponto de hidratação, banheiros químicos, ambulância e tenda do Hospital Icaraí, com aferição de pressão arterial, glicose e orientação nutricional. A organização pede que cada participante vá com uma blusa na cor rosa.



SERVIÇO:



3ª Caminhada da Mulher - Programação (15 de março)



O check-in acontece das 7h30 às 8h30 no CAT Neltur. Às 8h30, será realizado um alongamento e a largada oficial está prevista para as 9h. A chegada à Igreja São Judas Tadeu deve ocorrer por volta das 10h30, onde a Estação Saúde funcionará até as 11h. O encerramento do evento será às 11h30. A 3ª Caminhada da Mulher é uma realização da PróOnco, Nosso Dia Pink, Oncomed e Instituto Oncomed, contando com o apoio do Hospital Icaraí, Prefeitura de Niterói, Neltur e Dharma Bhumi, sob a produção da Med.Co.

