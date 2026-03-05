Niterói: Caminhada da Mulher tem apoio da OncomedDivulgação
A caminhada terá um percurso de 2,4 km, com largada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no quiosque da Neltur (Av. Benjamim Sodré, s/n – Boa Viagem), seguindo até a Igreja São Judas Tadeu (final da Praia de Icaraí). Ao longo do trajeto e no local de chegada, os participantes contarão com uma estrutura de suporte que inclui ponto de hidratação, banheiros químicos, ambulância e tenda do Hospital Icaraí, com aferição de pressão arterial, glicose e orientação nutricional. A organização pede que cada participante vá com uma blusa na cor rosa.
SERVIÇO:
3ª Caminhada da Mulher - Programação (15 de março)
O check-in acontece das 7h30 às 8h30 no CAT Neltur. Às 8h30, será realizado um alongamento e a largada oficial está prevista para as 9h. A chegada à Igreja São Judas Tadeu deve ocorrer por volta das 10h30, onde a Estação Saúde funcionará até as 11h. O encerramento do evento será às 11h30. A 3ª Caminhada da Mulher é uma realização da PróOnco, Nosso Dia Pink, Oncomed e Instituto Oncomed, contando com o apoio do Hospital Icaraí, Prefeitura de Niterói, Neltur e Dharma Bhumi, sob a produção da Med.Co.
Horário: 7:30 – Check-in / 9h - Largada
Inscrições gratuitas até 14 de março através do link: https://www.sympla.com.br/evento/3-caminhada-da-mulher-2026/3311673
