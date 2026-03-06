Niterói: Os empresários Felippe Monteiro, Luiz Felipe Cardoso e Fabiano Gonçalves são três dos sócios do Clube da Permuta em Niterói - Divulgação

Publicado 06/03/2026 11:07

Niterói - Um café da manhã no Restaurante Ativa, em Icaraí, reuniu empreendedores, na manhã da última quinta-feira (5), para debater o tema e apresenta o plano desenvolvido pelo Clube da Permuta -- uma iniciativa inovadora e que gera oportunidades de economia e relacionamento para diversos tipos de empresários, empreendedores, prestadores de serviços especializados e comerciantes.

O clube surgiu em Belo Horizonte, há 14 anos, e desde 2024 está em Niterói. No Estado do Rio, apenas Petrópolis e Niterói possuem essa inovação disruptiva. E no país, apenas 28 cidades. Quem está em atividade através do clube ganha a oportunidade de vender serviços e produtos entre eles, realizando permutas corporativas. Não se trata de um balcão de negócios, e sim, um clube de relacionamentos que gera negócios. Por isso, para participar, é preciso ser convidado - o que garante uma camada a mais de proteção comercial e jurídica para o profissional. O futuro associado pode se cadastrar online, e o acompanhamento será feito pela gerente Monike Peçanha. Tudo está em detalhes no site oficial www.clubedapermuta.com.br

"Em 2015 começamos a onda empreendedora na cidade, um ecossistema. No Clube de Permuta temos uma plataforma digital que faz a integração entre os pares. As demandas de cada participante do clube são acopladas à plataforma. Em um momento em que o crédito é caro e a concorrência é mundial está agressiva, esse tipo de ecossistema econômico faz muito sentido. Criamos um organismo onde o dinheiro de permuta roda ali dentro. Hoje Niterói se destaca no Brasil, e essa força dá certo. Vejo que a ideia é trabalharmos sempre com agrupamentos que geram sinergia, redução de custos e potencialização de negócios rentáveis - o que torna as empresas perenes, oferecendo produtos e serviços variados", explicou o empresário e Fabiano Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói.

Hoje já são mais de 125 empresas na cidade, mas a iniciativa começou com apenas 18. "Nossa meta até o final do ano é sermos 200. O Clube de Permuta Niterói mostra, na prática, a força de uma comunidade empresarial saudável. Criamos um ambiente onde empresas geram negócios reais preservando sua margem de lucro e utilizando essa própria margem para comprar dentro da plataforma. É uma ferramenta estratégica que amplia conexões, gera oportunidades B2B e ajuda empresas a crescer de forma colaborativa.”

A permuta surgiu como principal meio de fazer negócios e economizar, uma alternativa para empresas que procuram soluções criativas econômicas que vem conquistando cada vez mais o mercado mundial e para que empresas possam aproveitar todas as vantagens deste negócio, foi criado o Clube de Permuta. Isso gera um caráter de exclusividade muito qualitativo para quem participa da iniciativa -- que cobra uma na anuidade e recebe percentuais dos negócios, para que possa realizar cafés da manhã, almoços e encontros especiais de relacionamento comercial em ambientes seguros e agradáveis.



Os empresários Felippe Monteiro, Luiz Felipe Cardoso e Fabiano Gonçalves são três dos sócios do Clube da Permuta em Niterói.







