Niterói: a CLIN ampliou o serviço de recolhimento de fantasias e roupas para reciclagem e reutilização nos Pontos de Entrega Voluntária - Divulgação

Publicado 06/03/2026 10:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), vem ampliando suas ações sustentáveis. Durante o Carnaval, nos dois dias de desfiles das escolas de samba da cidade, realizados no Caminho Niemeyer, o setor operacional da empresa recolheu 1,5 tonelada de fantasias e adereços.

Com o fim da festa, muitos itens acabam sem utilidade nas residências. Diante dessa realidade, a CLIN ampliou o serviço de recolhimento de fantasias e roupas para reciclagem e reutilização nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

Após a entrega, as peças passam por triagem e análise da equipe responsável pelo processo de reciclagem. As roupas em bom estado são destinadas para doação. Já as que apresentam rasgos ou danos são transformadas em retalhos e reaproveitadas na confecção de adornos, enfeites ou na produção de novos tecidos.

Funcionária do setor de reciclagem, Luciene de Azevedo Gomes de Souza destacou a iniciativa. “O que eles entendem que é o lixo da casa deles, para a gente, é matéria-prima. São materiais reutilizáveis”, disse ela.