Niterói: Workshop para mulheres acontece no Caminho NiemeyerDivulgação
O Workshop "Elas na Produção" faz parte da celebração do Dia Internacional da Mulher e é uma oportunidade para que as interessadas adquiram capacitação técnica no setor de eventos, abrindo portas para este segmento profissional no mercado de trabalho.
As inscrições devem ser feitas através do link: http://visit.niteroi.br/elasnaproducao. Maiores informações através do telefone 21-3611-3828.
Serviço:
Local: CAT do Caminho Niemeyer.
Data: 9 e 16 de março - das 18h às 21h.
Inscrições: http://visit.niteroi.br/elasnaproducao
