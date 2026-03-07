Niterói: Workshop para mulheres acontece no Caminho NiemeyerDivulgação

Niterói - A Neltur - Niterói Empresa de Turismo e Lazer, vai realizar um workshop de produção de eventos, exclusivamente, para mulheres, nos dias 9 e 16 de maio, das 18h às 21h, duas segundas-feiras, gratuitamente, no Centro de Atendimento Turístico (CAT), no Caminho Niemeyer, Centro de Niterói.

O Workshop "Elas na Produção" faz parte da celebração do Dia Internacional da Mulher e é uma oportunidade para que as interessadas adquiram capacitação técnica no setor de eventos, abrindo portas para este segmento profissional no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas através do link: http://visit.niteroi.br/elasnaproducao. Maiores informações através do telefone 21-3611-3828.


Serviço:
Workshop: Elas na Produção.
Local: CAT do Caminho Niemeyer.
Data: 9 e 16 de março - das 18h às 21h.
Inscrições: http://visit.niteroi.br/elasnaproducao
 