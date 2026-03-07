Niterói: evento, que reuniu lideranças do setor produtivo, marcou a reeleição do empresário Luiz Vieira para o mandato que se estende até 2027 - Evelen Gouvêa

Publicado 07/03/2026 09:58

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou na noite desta quinta-feira (05) da cerimônia de posse da Presidência e da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL Niterói). O evento, que reuniu lideranças do setor produtivo, marcou a reeleição do empresário Luiz Vieira para o mandato que se estende até 2027. A chapa vencedora tem como vice-presidente Helena Falcão, que entra para a história da instituição como a primeira mulher a ocupar o posto na vice-presidência da CDL.

Acompanhado da primeira-dama Fernanda Sixel Neves, o prefeito Rodrigo Neves reforçou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do empreendedorismo e a requalificação dos espaços públicos. Em seu discurso, ele destacou que os investimentos em infraestrutura e projetos urbanísticos são fundamentais para atrair novos negócios e aquecer a economia da cidade.

“Estamos investindo cada vez mais na cidade com o objetivo de requalificar os espaços para fortalecer o empreendedorismo, atrair novos investidores e alavancar o comércio e a prestação de serviços. São obras e projetos que estão planejados e que vão criando uma dinâmica de desenvolvimento, de prosperidade, de entretenimento e de qualidade de vida, favorecendo o comércio e o desenvolvimento da iniciativa privada. Estou muito animado e esse ano de 2026 vai ser um ano de entregas muito positivas para o comércio”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Fundada em 1955, a CDL Niterói é um dos principais agentes de desenvolvimento econômico e social do município, representando lojistas e prestadores de serviços. A nova diretoria assume com o compromisso de estreitar ainda mais o diálogo entre o poder público e a iniciativa privada para promover o crescimento sustentável da cidade.

Apoio da gestão municipal e perspectivas para o setor - O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, também presente na cerimônia, destacou a sinergia entre a Prefeitura e as entidades representativas do comércio. Segundo ele, a atual gestão tem trabalhado em frentes integradas para desburocratizar o ambiente de negócios e tornar o Centro de Niterói um polo de atração para investidores.

“Estamos construindo, em parceria com a CDL e outras entidades, um ambiente de negócios mais dinâmico e acolhedor. A revitalização do Centro é uma prioridade do prefeito Rodrigo Neves, e isso passa diretamente pelo fortalecimento dos nossos lojistas. A reeleição do Luiz Vieira e a chegada da Helena Falcão à vice-presidência simbolizam essa união de experiência e inovação que tanto precisamos para alavancar a economia da cidade”, declarou Fabiano Gonçalves.

O presidente reeleito da CDL Niterói, Luiz Vieira, demonstrou otimismo com o futuro do setor e destacou o potencial de Niterói como destino para novos negócios. Ele agradeceu a parceria duradoura com o poder público e fez um convite aos empresários de outras regiões.

“Os investidores e lojistas têm nos procurado. Muitos empresários de outras cidades querem vir para cá. Então, se você é empresário, venha para Niterói e invista aqui. Com certeza, Niterói é a melhor cidade para se investir neste país. O apoio que estamos tendo do poder público será fundamental para essa guinada do empreendedor e do lojista. Já vimos que podemos contar com eles desde a pandemia e em diversos momentos. Estamos otimistas”, disse Luiz Vieira.