Niterói: estudantes também aprenderam a diferença entre reciclar e reutilizarDivulgação

Publicado 07/03/2026 10:04

Niterói - A equipe de Educação Ambiental da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) retomou o projeto Coleta Seletiva nas Escolas na rede municipal de ensino. A primeira atividade após o retorno às aulas aconteceu no auditório da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, na Ilha da Conceição, e reuniu cinco turmas de estudantes entre 11 e 16 anos, nos turnos da manhã e da tarde.

Durante a ação, os alunos assistiram a um vídeo sobre o trabalho desenvolvido pela Clin com foco na sustentabilidade e participaram de uma palestra conduzida por colaboradoras da companhia sobre a importância da coleta seletiva.

Entre os temas abordados estiveram os tipos de materiais recicláveis, a separação correta dos resíduos, os impactos ambientais do descarte inadequado, a importância da limpeza urbana e a destinação dos resíduos sólidos. Também foram apresentados os Distritos de Limpeza Urbana, o viveiro de mudas, além de projetos ambientais, sociais e inclusivos desenvolvidos pela companhia. Ao final da atividade, a Clin entregou para a escola dois contêineres destinados à coleta seletiva.

A coordenadora do projeto, Juliane Porto, destacou a importância da conscientização ambiental dentro do ambiente escolar e o impacto do descarte incorreto para o planeta.

“Nossas palestras orientam sobre o processo de descarte e mostram como alunos, professores e funcionários podem participar. A escola é um espaço fundamental, pois todos se tornam multiplicadores das informações, especialmente as crianças. Precisamos refletir: nós dependemos do meio ambiente ou o meio ambiente depende de nós? Tudo o que descartamos de forma incorreta retorna para a natureza e, consequentemente, para nós. Uma garrafa PET, por exemplo, pode levar até 400 anos para se decompor”, explicou.

Durante a atividade, os estudantes também aprenderam a diferença entre reciclar e reutilizar. Enquanto reciclar envolve um processo industrial que transforma um material em um novo produto, reutilizar significa dar novos usos a um item já existente.

O estudante Elias Almeida Leite Duarte, de 12 anos, do sétimo ano do ensino fundamental, destacou a importância do aprendizado. “Achei a atividade muito importante. O mundo está muito poluído e precisamos pensar nas próximas gerações. Eu não conhecia o termo coleta seletiva, mas já reciclava algumas coisas e minha mãe reutiliza produtos em casa. Agora vou compartilhar o que aprendi aqui e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo”, contou.

A professora de Ciências da unidade, Emiliana Cunha, elogiou a iniciativa. “Fico muito feliz com essa ação da Clin. Esse diálogo ajuda os alunos a compreenderem melhor a importância da preservação ambiental, inclusive no entorno da escola e da própria Ilha da Conceição. Trabalhamos o tema do descarte de resíduos em sala de aula, e quando eles veem isso na prática, o aprendizado se fortalece. A escola gera bastante resíduo, inclusive na cozinha”, destacou.

Sobre o projeto - Criado em 2019, o projeto Coleta Seletiva nas Escolas é desenvolvido em unidades da rede pública de Niterói e tem servido de referência também para instituições privadas de ensino, que passaram a solicitar palestras da equipe de Educação Ambiental da Clin para implementar o programa.

Por meio de atividades educativas, a equipe da companhia orienta alunos, professores e funcionários sobre a importância do descarte correto dos resíduos gerados no ambiente escolar. O projeto também monitora o volume de materiais destinados à reciclagem, incentivando os estudantes a se tornarem multiplicadores de práticas sustentáveis.