Niterói: cidade será representada pela Neltur na feira TurisMall - Reprodução

Niterói: cidade será representada pela Neltur na feira TurisMallReprodução

Publicado 07/03/2026 10:41 | Atualizado 07/03/2026 10:42

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur – Niterói Empresa de Turismo e Lazer – participará do TurisMall, uma plataforma de multieventos, que ocorrerá no Museu do Amanhã, na Região Portuária do Rio de Janeiro, de 12 a 14 de março.



A Neltur, com uma equipe técnica, terá um estande especial, com objetivo de promover Niterói, apresentando os principais atrativos e experiências da cidade, utilizando ações interativas com o público, com material explicativo específico e brindes personalizados voltados para potenciais investidores, agências e operadoras de turismo, além do público que comparece ao evento.

O TurisMall é um espaço de conexões, conhecimento e oportunidades, promovendo o desenvolvimento e a valorização do turismo brasileiro, reunindo destinos turísticos, operadoras, agências, investidores e profissionais do setor.