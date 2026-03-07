Niterói: cidade comemora o Dia Internacional da Mulher com show da cantora Iza - Reprodução

Publicado 07/03/2026 10:36

Niterói - A cidade-sorriso completou, nesta quarta-feira (4/3), treze meses sem registros de casos de feminicídio. A cidade, de quase 500 mil habitantes, celebra esse marco – um contraste em um país no qual quatro mulheres são mortas por dia – e promove, em março, um mês de intensas atividades voltadas para as mulheres. A programação começa neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, com um show gratuito da cantora Iza.



A apresentação acontece no Caminho Niemeyer, no Centro. O evento, promovido por meio do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados e da Secretaria da Mulher, com apoio da Secretaria das Culturas, começa às 17h, com abertura da cantora niteroiense Marina Malfacini, integrante do programa Aprendiz Musical. A entrada de público estará liberada a partir das 16h. O show é gratuito, mas os organizadores pedem que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível.



Iza apresenta o show “Caos e sal”, que reúne sucessos como “Brisa”, “Pesadão”, “Meu talismã” e “Fé”, além de versões de músicas que inspiraram a artista e dois lançamentos recentes, "Caos e sal" e "Tão bonito". Também fazem parte do repertório algumas faixas do álbum “Afrodhit”, como “Fé nas maluca” e “Mega da virada”.



Para Fernanda Neves, primeira-dama de Niterói e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, é fundamental que as mulheres celebrem o que conquistaram. “Começamos este mês de março com notícias duras para nós, mulheres, no Brasil, mas em Niterói o quadro é diferente. Desde fevereiro do ano passado, a cidade não registra casos de feminicídio. Sabemos dos desafios e da necessidade de resistir, mas também é fundamental celebrar, com alegria, cada conquista que alcançamos. Abrimos a programação do Mês das Mulheres com o show da Iza, com música e alegria para juntas reafirmarmos que a violência não nos define e que unidas somos mais fortes”, afirma ela.



A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, ressalta que o Dia Internacional da Mulher é mais uma oportunidade para valorizar a potência feminina. “O 8 de março é um símbolo de tudo o que ainda precisamos enfrentar, mas também de tudo o que já conquistamos com muita luta. Trazer um show como o da IZA para Niterói é mais do que celebrar, é afirmar que as mulheres têm voz, têm potência e têm direito de ocupar todos os espaços. Que essa celebração seja de força, inspiração e, acima de tudo, de reafirmação do nosso compromisso com a vida, a dignidade e os direitos de todas as mulheres”, diz ela.



O Caminho Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói.



SERVIÇO:



Dia Internacional da Mulher

IZA apresenta o show “Caos e sal”

Data: domingo (8 de março)

Horário: abertura dos portões às 16h, com atrações a partir das 17h

Local: Caminho Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói)

A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível.