Niterói: empresárias Ilka Mendonça, da sorveteria Nonna Lina e Denise Correa, do restaurante Alecrim Gourmet e Leve - Divulgação

Niterói: empresárias Ilka Mendonça, da sorveteria Nonna Lina e Denise Correa, do restaurante Alecrim Gourmet e LeveDivulgação

Publicado 07/03/2026 19:08

Niterói - No Dia Internacional da Mulher (8), o protagonismo feminino no comércio ganha ainda mais destaque. Em Niterói, as mulheres vêm assumindo cada vez mais espaços de liderança e gestão, mostrando que o desenvolvimento econômico também passa de forma significativa, pelas mãos femininas. Em Niterói, 56% dos empreendimentos são geridos por mulheres, enquanto 44% por homens. Os dados foram divulgados esta semana pelo prefeito Rodrigo Neves, em ato de homenagem às mulheres, evidenciando o papel fundamental das empresárias na movimentação da economia local.

Elas sabem ser doces quando falam de sucesso nos negócios. A exemplo das empresárias Ilka Mendonça, da sorveteria Nonna Lina e Denise Correa, do restaurante Alecrim Gourmet e Leve, que fizeram das suas próprias receitas a principal fonte de renda de suas famílias.

De um lado, Ilka quando desempregada resolveu fazer um sorvete de creme para a sobremesa de um evento entre amigos, sem imaginar que o despretensioso gelato fosse cair no gosto dos convidados.

“Eu sempre tive paixão em cozinhar e o sorvete no churrasco entre amigos acabou sendo o convite perfeito para empreender. Todos se encantaram e me convenceram a abrir meu próprio negócio. Decidi homenagear minha avó, dona Maria Lina que sempre nos ensinou a fazer as coisas com amor - seria a base para tudo dar certo. Assim nasceu a Nonna Lina, em 2008”, contou. Hoje Ilka gerencia, atende, administra e vende num dos pontos mais requisitados de Icaraí, onde está situada sua tradicional e requintada gelateria, além de comandar a própria fábrica de sorvetes, num outro espaço, em Itaipu.

“Atualmente já temos mais de 90 sabores e um cardápio para cafés e lanches que completam essa minha missão de oferecer momentos de felicidade aqui no espaço. Quero gelatos com matéria-prima de qualidade, produtos sem gordura hidrogenada e produtos que criem boas memórias”, completou a empresária.

Já para Denise Correa, a receita do sucesso foi na ideia de investir em alimentação saudável entre buffet e congelados. Ela precisou abrir mão de uma antiga sociedade para construir seu império. Ela só tinha um pequeno valor de investimento, emprestado pelo pai e um sonho. Aliás, Denise tinha também uma mente cheia de receitas que vinham no encontro de atender às demandas de uma parte das pessoas: as que tinham restrições alimentares, celíacos, veganos, intolerâncias, foco em emagrecimento com saúde e ao mesmo tempo, as que amavam comer bem, sem ultraprocessados.

Ao longo desses anos, ela desenvolveu um conceito de alimentação saudável, além de cursos on-line das receitas de comidas e sobremesas, o que deu muito certo. “Eu acreditei neste conceito de comida de verdade utilizando um boom de ingredientes naturais e a proposta caiu no paladar do público. Para mim, o crescimento do negócio é resultado de muita persistência. No começo foi difícil, mas vencemos. Hoje lidero um time de mais de 20 pessoas, tenho minhas receitas autorais e fabrico congelados até para clientes de cidades vizinhas como o Rio de Janeiro, Maricá e São Gonçalo”, contou Denise.