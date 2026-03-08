Niterói: Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) entrou em ação logo depois do desfile da tetracampeã do Carnaval do Rio, a Unidos do Viradouro - Hiury Duarte

Niterói: Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) entrou em ação logo depois do desfile da tetracampeã do Carnaval do Rio, a Unidos do ViradouroHiury Duarte

Publicado 08/03/2026 18:23

Niterói – A Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, transformou-se em um mar vermelho e branco, neste sábado (7), para celebrar o tetracampeonato da Unidos do Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro. Com um público estimado em mais de 10 mil pessoas, a escola de Niterói levou para a rua o brilho e a técnica que encantaram os jurados na Marquês de Sapucaí. A abertura da festa ficou por conta da escola mirim da Viradouro, a “Virando Esperança”, que aqueceu o público para a passagem da tetracampeã do Carnaval.

O desfile de 2026 foi uma grande homenagem ao lendário Mestre Ciça, com o enredo “Pra cima, Ciça”, que emocionou a comunidade niteroiense. A escola de Niterói conquistou o título com nota máxima em todos os quesitos.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, compareceu à Avenida Amaral Peixoto. Acompanhado da primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados de Niterói, Fernanda Sixel Neves, o prefeito destacou o impacto do título para a autoestima da cidade e a importância do apoio institucional à cultura.

"É com muita alegria, como é de todo niteroiense, a nossa cidade que é conhecida como a cidade do sorriso, que a gente está aqui hoje no chão da Amaral Peixoto. Essa avenida que deu muita sorte à Viradouro. Eu queria dar um abraço em cada componente. Nesses últimos 10 anos, a gente está chegando junto, a gente está dando apoio. Mas o que está vencendo o Carnaval é muito samba no pé da Viradouro. É o chão da comunidade. Vocês são o orgulho de Niterói.", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Grande homenageado do enredo da Viradouro, Mestre Ciça celebrou o encontro com o público em solo niteroiense. "É o Carnaval mais importante da minha vida. Acho que não é só o meu, mas dos sambistas. Daqui 20, 30 anos vai chegar outro igual. Vamos encerrar hoje aqui com essa festa para a comunidade”, disse o mestre.

A emoção também tomou conta do público que acompanhou cada detalhe do desfile na Amaral Peixoto. Para Maria Auxiliadora, de 72 anos e moradora do Fonseca, "esse desfile é maravilhoso, um grande presente pra gente. Venho em todo ensaio e não poderia ficar de fora, mesmo com chuva". Já Waleska Oliveira, empresária de 30 anos, moradora de Icaraí, ressaltou o título da escola. “A Viradouro é o orgulho da cidade e, como não consegui ver o desfile oficial, hoje posso curtir aqui em Niterói”, disse Waleska.

O apoio da Prefeitura à Unidos do Viradouro e às demais agremiações da cidade segue critérios técnicos e isonômicos estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.063/2025. A legislação regulamenta a concessão de subvenções públicas, garantindo previsibilidade e segurança jurídica na aplicação dos recursos. Para o Grupo Especial do Rio de Janeiro, o valor da subvenção foi de R$ 4 milhões, seguindo valores fixos por grupo, sem distinção nominal entre as escolas.

Após desfile da Viradouro, Clin realiza limpeza da Amaral Peixoto

Em ritmo de samba e trabalho intenso, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) entraram em ação logo depois do desfile da tetracampeã do Carnaval do Rio, a Unidos do Viradouro, na noite de sábado (7), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

A Clin contou com reforço extra de equipamentos e colaboradores para agilizar ao máximo o serviço: duas varredeiras, dois carros-pipa, um compactador, um caminhão basculante e dez garis com vassouras. A operação especial foi montada para que a avenida ser liberada o quanto antes, como explicou o presidente da Clin, Acílio Borges.

“Nossas equipes trabalharam incansavelmente para que todos pudessem aproveitar este momento final do Carnaval de 2026 e, ao mesmo tempo, entregássemos a cidade limpa o mais rapidamente possível. A limpeza urbana é parte fundamental da festa e contamos com a colaboração de todos. Nosso compromisso é assegurar mais conforto, segurança e bem-estar para a população”, destacou Acílio Borges.

Desde o início do Carnaval, a Companhia trabalhou intensamente e teve reforço no seu efetivo com cerca de 180 funcionários a mais e 254 contenedores espalhados pela cidade. As equipes tiveram, ainda, o auxílio de um caminhão basculante, um compactador, uma varredeira e uma retroescavadeira.

A apresentação especial da Unidos do Viradouro na Avenida Amaral Peixoto foi uma homenagem aos moradores da cidade. O desfile contou com a escola completa, repetindo o espetáculo que conquistou o título do Grupo Especial do Rio de Janeiro, com pontuação máxima em todos os quesitos.