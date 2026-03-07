Niterói: o Circuito é uma experiência que marca a trajetória escolar e deixa memórias que acompanham nossos alunos por toda a vida - Divulgação

Niterói: o Circuito é uma experiência que marca a trajetória escolar e deixa memórias que acompanham nossos alunos por toda a vidaDivulgação

Publicado 07/03/2026 19:19

Niterói - O projeto Circuito da Cidade reuniu mais de 300 alunos da Rede Municipal, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, marcando o reinício dos passeios nos equipamentos turísticos e culturais da cidade, na manhã desta quinta-feira (05/03).

Esta é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com Secretaria Municipal das Culturas, da FAN - Fundação de Arte de Niterói e da Neltur - Niterói Empresa de Turismo e Lazer.

A Neltur, nesta iniciativa, atua com equipes de monitores que falam sobre cada equipamento visitado e sua importância histórica, cultural e turística para Niterói.

O Secretário Municipal de Educação, Bira Marques, destaca que a retomada do Projeto reafirma o compromisso com uma educação conectada à cidade. “Retomar o Circuito da Cidade é reafirmar que a aprendizagem também acontece fora da sala de aula. Quando os estudantes conhecem a própria cidade, ampliam horizontes e se aproximam da história, da cultura e das riquezas do lugar onde vivem. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e orgulhosos de Niterói. O Circuito é uma experiência que marca a trajetória escolar e deixa memórias que acompanham nossos alunos por toda a vida”, ressaltou.

Para o Presidente da Neltur, André Bento, a iniciativa amplia o aprendizado para além da sala de aula. “As crianças estudam a história de Niterói nas salas de aula, e poder vivenciar isso de perto, nos pontos turísticos e históricos, por meio do Circuito da Cidade, torna esse aprendizado ainda mais significativo. Através dessa parceria, temos monitores da Neltur recebendo os estudantes em cada um dos atrativos, apresentando mais sobre a cidade onde vivem”, destacou.