Niterói: a peça O Cravo e Rosa, com texto adaptado da novela de sucesso, faz curta temporada no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação
A história - Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, “O Cravo e a Rosa” conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de “fera” por afugentar seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, ele precisa conquistá-la para pegar seu dote e pagar suas dívidas. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente. A obra é inspirada em “A Megera Domada”, uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, tema esse ainda relevante para o nosso país.
Fenômeno na telinha - Exibida de 2000 a 2001 com grande sucesso de audiência pela TV Globo, a novela é uma das mais reprisadas, seja pela emissora como pelo Canal Viva, conquistando diferentes gerações ao longo das últimas duas décadas, chegando inclusive a Portugal. Para se ter uma ideia do quanto ela foi arrebatadora, um único episódio chegou a reunir mais de 50 milhões de espectadores simultaneamente. A produção também marcou a estreia de Walcyr Carrasco na Globo.
FICHA TÉCNICA:
Autoria – Walcyr Carrasco
Direção e adaptação - Pedro Vasconcelos
Direção de Produção - Marcelo Faria
Elenco – Paloma Bernardi (Catarina), Marcelo Faria (Petruchio), João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca Batista), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Venceslau Torres)
Assistente de direção: Marcello Gonçalves
Produção Executiva - Renata Costa Pereira
Cenografia e Figurino - Ronald Teixeira
Desenho luz - Luciano Xavier
Iluminação e som - Leonardo Diniz
Visagismo - Fabiola Gomez
Trilha Sonora - Bruno Marques
Pianista convidada: Cleo Boechat
Fotografia - Rodrigo Lopes
Produção local: Iniciato Produções e Marketing
Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera
SERVIÇO:
Peça: O Cravo e a Rosa
Local: Theatro Municipal de Niterói
Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - em frente ao Plaza Shopping – Centro de Niterói
Dias: 27, 28 e 29 de Março. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h.
Valores: R$100,00 (sexta e domingo) R$120,00 (sábado)
Duração: 110 minutos
Classificação: 12 anos.
Vendas antecipadas na bilheteria do teatro ou pelo site www.feverup.com
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.