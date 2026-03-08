Niterói: a peça O Cravo e Rosa, com texto adaptado da novela de sucesso, faz curta temporada no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Publicado 08/03/2026 18:32

Niterói - O texto clássico da televisão, “O Cravo e a Rosa”, ganha adaptação para o teatro. Com direção de Pedro Vasconcelos e protagonizado por Paloma Bernardi e Marcelo Faria, “O Cravo e a Rosa – O Espetáculo” faz a última temporada de sua turnê nacional em Niterói, nos dias 27, 28 e 29 de março, no Theatro Municipal de Niterói.







A história - Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, “O Cravo e a Rosa” conta a história do relacionamento tumultuado de Petruchio, um rude fazendeiro em dificuldades financeiras, e Catarina, uma temperamental jovem rica e feminista, conhecida pelo apelido de “fera” por afugentar seus pretendentes. Com o desenrolar de uma trama hilária e emocionante, ele precisa conquistá-la para pegar seu dote e pagar suas dívidas. No entanto, entre tapas e beijos, ambos se apaixonam perdidamente. A obra é inspirada em “A Megera Domada”, uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, e transporta o público para uma época em meio a questões importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, tema esse ainda relevante para o nosso país.



Fenômeno na telinha - Exibida de 2000 a 2001 com grande sucesso de audiência pela TV Globo, a novela é uma das mais reprisadas, seja pela emissora como pelo Canal Viva, conquistando diferentes gerações ao longo das últimas duas décadas, chegando inclusive a Portugal. Para se ter uma ideia do quanto ela foi arrebatadora, um único episódio chegou a reunir mais de 50 milhões de espectadores simultaneamente. A produção também marcou a estreia de Walcyr Carrasco na Globo.



FICHA TÉCNICA:



Autoria – Walcyr Carrasco



Direção e adaptação - Pedro Vasconcelos



Direção de Produção - Marcelo Faria



Elenco – Paloma Bernardi (Catarina), Marcelo Faria (Petruchio), João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca Batista), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (como Seu Calixto), Carlos Félix (como Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (como Venceslau Torres)



Assistente de direção: Marcello Gonçalves



Produção Executiva - Renata Costa Pereira



Cenografia e Figurino - Ronald Teixeira



Desenho luz - Luciano Xavier



Iluminação e som - Leonardo Diniz



Visagismo - Fabiola Gomez



Trilha Sonora - Bruno Marques



Pianista convidada: Cleo Boechat



Fotografia - Rodrigo Lopes



Produção local: Iniciato Produções e Marketing



Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera



SERVIÇO:



Peça: O Cravo e a Rosa



Local: Theatro Municipal de Niterói



Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - em frente ao Plaza Shopping – Centro de Niterói



Dias: 27, 28 e 29 de Março. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h.



Valores: R$100,00 (sexta e domingo) R$120,00 (sábado)



Duração: 110 minutos



Classificação: 12 anos.



