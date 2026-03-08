Niterói: " o programa Reviver Centro foi estruturado para a revitalização completa do Centro de Niterói, que vai ser o novo vetor de desenvolvimento da cidade", disse o prefeito - Divulgação

Publicado 08/03/2026 18:27

Niterói – A Prefeitura de Niterói avança, em 2026, com as ações do programa Reviver Centro, que reúne várias iniciativas para realizar uma revitalização profunda do Centro da cidade, com o objetivo de fazer da região o novo vetor de desenvolvimento da cidade.

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Neves visitou obras de dois equipamentos que fazem parte deste movimento de transformação do Centro de Niterói: a Arena Niterói e o Distrito de Inovação. Além disso, a Prefeitura ampliou o programa Aluguel Universitário, que é um auxílio para que estudantes de instituições públicas e privadas morem no Centro.

“O programa Reviver Centro foi estruturado para a revitalização completa do Centro de Niterói, que vai ser o novo vetor de desenvolvimento da cidade. A gente começou no ano passado com a nova Avenida Visconde do Rio Branco e com a Praça Arariboia, que foi totalmente revitalizada, ficou linda e é uma nova entrada da nossa cidade. Essa semana, incluímos centenas de jovens no programa Aluguel Universitário. Nossa ideia é ter, até 2028, 4 mil estudantes no programa e morando no Centro. Vistoriei a Arena Niterói, que vamos entregar no primeiro semestre de 2026. Vamos ter ali eventos nacionais, internacionais, musicais, esportivos e culturais. Também vistoriei a obra do Distrito de Inovação na Cantareira, que vai reunir empresas gerando oportunidades e empregos de qualidade”, afirmou Rodrigo Neves.

Arena Niterói – As obras estão na fase final e a previsão de entrega é no primeiro semestre deste ano. O espaço vai ser uma Arena indoor, climatizada, com tratamento acústico e capacidade para 2.800 pessoas sentadas. O equipamento será um polo de eventos para esporte, cultura e também para ações educacionais.

Distrito de Inovação - As obras de restauro do histórico prédio da Cantareira, onde vai ser o Distrito de Inovação de Niterói, avançam conforme o cronograma. No momento, as equipes trabalham nas instalações do piso granilite e cerâmico, do guarda-corpo no mezanino, das esquadrias das fachadas, dos forros e da parte elétrica. O Distrito terá universidades, empresas e instituições que compõem o ecossistema de inovação de Niterói. Haverá ainda um centro de computação quântica. A previsão é de que a obra esteja totalmente concluída no segundo semestre.

Aluguel Universitário – A Prefeitura entregou os cheques simbólicos para 530 estudantes do segundo edital do Programa Aluguel Universitário. Com a nova turma, o programa atinge a marca de 1.153 beneficiários ativos, e se consolida como o maior auxílio-moradia estudantil municipal do Brasil. A iniciativa concede um subsídio mensal de R$ 700 para que alunos de baixa renda, matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, possam custear aluguel de imóveis localizados no Centro. O objetivo é chegar a 4 mil estudantes beneficiados até 2028.

Avenida Visconde do Rio Branco e Praça Arariboia – O projeto incluiu nova pavimentação, novos pontos de ônibus, iluminação em LED e um paisagismo que privilegia a convivência. A nova praça possui duas novas áreas para contemplação e espaços abertos com vista para a Baía de Guanabara. Também foi construído um novo boulevard que conecta a praça ao Caminho Niemeyer, passando ao lado do Shopping Bay Market.

Novo bicicletário – Foi inaugurado para oferecer conforto aos ciclistas. O espaço foi ampliado e possui agora 486 metros quadrados. O equipamento recebeu novos módulos com cobertura e suportes para estacionamento vertical e horizontal, além de câmeras de monitoramento e grelhas para drenagem de águas pluviais. Para atender às bicicletas elétricas, foram implantados 20 pontos de recarga com 10 tomadas duplas.

Avenida Amaral Peixoto e Rua da Conceição – As obras de revitalização e modernização estão na fase inicial. Será a primeira reforma da Avenida Amaral Peixoto, inaugurada em 1942.

