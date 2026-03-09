Niterói: programa oferece auxílio de até R$ 3 mil para atletas, paratletas e surdoatletas e tem como meta alcançar 50% de mulheres entre os beneficiados - Reprodução

Niterói: programa oferece auxílio de até R$ 3 mil para atletas, paratletas e surdoatletas e tem como meta alcançar 50% de mulheres entre os beneficiadosReprodução

Publicado 09/03/2026 16:37

Niterói - A Prefeitura de Niterói lança amanhã (10), o edital do primeiro Bolsa Atleta municipal da cidade, com diferenciais inéditos entre programas de incentivo ao esporte semelhantes.

O programa oferece auxílio de até R$ 3 mil para atletas, paratletas e surdoatletas e tem como meta alcançar 50% de mulheres entre os beneficiados, garantindo mínimo de 30% de participação feminina.



Além disso, o programa garante que atletas gestantes e lactantes continuem recebendo o benefício por seis meses após o parto — medida pioneira entre programas semelhantes em outros municípios. O edital reserva, ainda, 10% das vagas para paratletas e surdoatletas



SERVIÇO:



Evento: Lançamento do Edital Bolsa Atleta Niterói.

Data: Terça-feira, 10 de março de 2026.

Horário: 10h.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos