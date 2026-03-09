Niterói: "Temos feito investimentos constantes na área de segurança porque sabemos que ela é fundamental para a qualidade de vida da população", disse o prefeito Rodrigo Neves - Luciana Carneiro

Niterói - Com índices de violência em queda e investimentos contínuos em políticas públicas de segurança, Niterói tem se destacado como opção para quem busca morar em uma cidade mais segura e com mais bem-estar. Ao longo de 2025, o município alcançou resultados positivos na área, reforçando a sensação de segurança no cotidiano da população.



Esse cenário tem refletido na chegada de novos moradores. Cada vez mais famílias do Rio de Janeiro têm escolhido atravessar a ponte e morar em Niterói. Segundo pesquisa do Setor de Inteligência de Mercado da Spin Inovações Imobiliárias, realizada no ano passado, 13% dos compradores de imóveis na cidade são oriundos do Rio.



“Isso mostra que estamos no caminho certo. Temos feito investimentos constantes na área de segurança porque sabemos que ela é fundamental para a qualidade de vida da população. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a cidade siga como um lugar tranquilo e seguro para viver”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Para o professor de Geografia Urbana da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Sanfelici, alguns fatores ajudam a explicar o interesse crescente pela cidade. Segundo ele, Niterói reúne características que atraem novos moradores, como qualidade de vida, mobilidade urbana e investimentos em políticas públicas.



“Também há a ampliação da oferta de novos imóveis, especialmente na região central. Com esses lançamentos, a tendência é que o apelo de Niterói aumente ainda mais. A cidade oferece qualidade de vida, com serviços próximos e mobilidade facilitada, inclusive pelo uso da bicicleta, que tem crescido bastante, além de outros atrativos”, analisou Daniel.



Nova rotina - Recém-chegado a Niterói, o empresário do ramo de investimentos Rafael Zattar, de 41 anos, decidiu atravessar a ponte e morar em Camboinhas com a família, o filho de um ano e meio e a esposa, grávida do segundo filho. A motivação, segundo ele, foi a busca por um ambiente mais seguro e tranquilo para criar os filhos.

Ex-morador do Leme, na Zona Sul do Rio, Rafael conta que vivia em constante alerta diante da violência. A rotina incluía uma vista privilegiada para o mar, mas também a tensão com a possibilidade de arrastões e furtos em dias de grande movimento. “Sempre gostei do Rio e nunca fui assaltado lá, mas depois que tive filho comecei a perceber que a gente vive 100% do tempo ligado, com medo. Mesmo morando na Zona Sul, um lugar considerado mais tranquilo, existe uma preocupação permanente. Isso traz uma carga emocional muito grande”, disse. Hoje, morando em Niterói, ele afirma não ter mais essa preocupação. Rafael compara, inclusive, as mensagens nos grupos de moradores das duas cidades. Enquanto no grupo da Zona Sul as notificações frequentes envolviam relatos de furtos e ocorrências policiais, no da Região Oceânica os alertas recentes foram sobre animais de estimação desaparecidos. “Niterói era um lugar que já conhecíamos e gostávamos, até porque minha sogra mora em Charitas. Aqui me sinto mais seguro para criar meus filhos. Acordamos ao som dos pássaros, podemos colher fruta no pé. É uma memória que meu filho vai levar para a vida toda”, afirmou.



Paixão por Niterói - Ex-morador de Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio, o professor de matemática e influenciador digital Paulo Pereira, de 43 anos, mudou-se para Niterói por causa do trabalho. Logo após a mudança, diz ter se surpreendido positivamente com a cidade, que conhecia apenas de passagem.



Paulo vive em Icaraí com a esposa, Natália Barrozo, de 37 anos, e os filhos Giulia, de 16, e Paulo Ricardo, de 9. “Tivemos a grata surpresa de encontrar uma cidade muito segura, além de bonita, organizada e limpa. A violência no Rio é uma grande dor carioca. Aqui podemos andar com o celular na mão, caminhar com tranquilidade, ver policiamento ostensivo e a Guarda Municipal atuando. Foi isso que mais nos atraiu”, contou. A mudança acabou rendendo também conteúdo para as redes sociais. Em vídeos que viralizaram, o professor compara, com bom humor, diferenças do cotidiano entre Rio e Niterói: como a sensação de andar com o celular na mão com mais tranquilidade, a comparação do Campo de São Bento ao 'Central Park brasileiro' e até a diferença entre 'joelho' e 'italiano'. “A segurança é o que mais gostamos. Aqui andamos com tranquilidade, sem medo. No Rio, muitas vezes deixávamos de fazer coisas simples por causa da violência. Lá você vive sempre achando que algo ruim pode acontecer. Em Niterói, vivemos com mais tranquilidade”, afirmou.



Nem mesmo personalidades de fora do estado escondem o interesse por morar em Niterói. Em entrevista concedida em dezembro de 2025, a apresentadora Sabrina Sato disse que pensa na possibilidade de se mudar para a cidade. Durante o período em que ficou hospedada em Itacoatiara, na Região Oceânica, afirmou que se apaixonou pelo bairro e que considera trocar São Paulo pelo município, destacando a proximidade com o mar e a qualidade de vida.