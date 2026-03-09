Niterói: de ponta a ponta a Avenida estava lotada e sacadas de vários prédios foram improvisadas como camarotes - Divulgação

Publicado 09/03/2026 16:42

Niterói - A cidade de Niterói encerra a festa momesca celebrando o tetracampeonato da Unidos do Viradouro com um histórico desfile, levando cerca de 30 mil pessoas para Avenida Amaral Peixoto, no último sábado (7) de março. De ponta a ponta da Avenida estava lotada, sacadas de vários prédios foram improvisadas como “camarotes” para assistirem os desfiles e as barcas chegaram lotadas do Rio.

A abertura da festa foi com a escola de samba mirim da Viradouro, a Virando Esperança, que aqueceu o público para a passagem da tetracampeã do Carnaval. Presente ao desfile, o Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhado da primeira-dama, Fernanda Sixel Neves, desfilou com a Escola por toda a avenida.

Para André Bento, Presidente da Neltur, “o Carnaval de Niterói vem se consolidando como um dos principais atrativos culturais e turísticos da cidade. Reconhecido como o segundo maior do estado, cada vez mais se firma como um importante atrativo turístico, estimulando a vinda de visitantes e criando uma forte sinergia com a população”.

A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, faz investimentos institucionais na realização do Carnaval. André Bento ressaltou que “o Prefeito Rodrigo Neves vê o Carnaval por sua relevância cultural e econômica, gerando oportunidades de emprego nas comunidades e movimentando diversos setores da economia da cidade”, destaca Bento.

Mestre Ciça, tema do enredo da escola, destacou que “é o Carnaval mais importante da minha vida. Acho que não é só o meu, mas dos sambistas. Daqui 20, 30 anos vai chegar outro igual. Vamos encerrar hoje aqui com essa festa para a comunidade”, disse o mestre.