Niterói: idealizado pelo niteroiense Callor (DJ), o evento continua com raízes na cidade Divulgação

Publicado 09/03/2026 16:56

Niterói - Pôr do sol, vista deslumbrante para o mar, ambiente acolhedor e música boa ditam o ritmo do Sunset Boa Viagem. Prestes a completar dois anos, o projeto, que nasceu na praia de Boa Viagem, em Niterói, atravessou a Baía de Guanabara e se encontra atualmente no rooftop do Novotel, no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Idealizado pelo niteroiense Callor (DJ), o evento continua com raízes na cidade e, em comemoração ao aniversário, tem realizado neste ano edições especiais, como o inédito Bloco Sunset Boa Viagem, no Quiosque Harmonia, em Camboinhas, durante o Carnaval.

“É sempre uma alegria para nós voltarmos à nossa cidade, onde tudo começou. Temos muito orgulho de levar a experiência ao pôr do sol, que iniciou em Boa Viagem, para outras cidades. Já estivemos em Búzios, na Região dos Lagos, e estamos com possibilidades de agendas em outros municípios, mas a nossa casa sempre será Niterói. É um orgulho tocar aqui e reencontrar tantos amigos”, destacou Callor.

Iniciado em junho de 2024, o evento, que começou de forma despretensiosa, para gravação de conteúdos ao pôr do sol, rapidamente reuniu a presença de apreciadores na orla de Boa Viagem pelo som envolvente, de diferentes vertentes, como House, Afro House e Deep House.

“O evento tem como objetivo criar conexão com a natureza, enquanto o sol se põe, oferecendo uma vivência única. Iniciamos sempre de maneira suave e melódica, com batidas que estabelecem atmosferas cativantes, e vamos aumentando em intensidade à medida que a noite se aproxima e as luzes começam a brilhar. Por isso, temos a presença de tantas famílias, jovens e pessoas de todas as idades dispostas a dançar o mesmo som e ter uma vivência única”, comenta Callor.

Até o mês de aniversário, diversas edições serão realizadas com o intuito de celebrar os dois anos, além de uma comemoração especial que está prestes a ser anunciada para o mês de junho, quando tudo começou. A agenda do Sunset Boa Viagem é divulgada por meio da página do Instagram: @sunsetboaviagem.