Niterói: 3ª Caminhada da Mulher acontece no próximo domingoDivulgação

Publicado 11/03/2026 17:40

Niterói - O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é comemorado em todo o mundo com ações ao longo do mês que buscam incentivar a adoção de hábitos saudáveis e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e o de colo de útero.

Em Niterói, a PróOnco Mulher e a Oncomed realizam na manhã do domingo, 15/03, a 3ª Caminhada da Mulher que, mais uma vez, contará com o Bloco Toma na Cura, prometendo colorir de rosa, literalmente, os mais de dois quilômetros da orla da Zona Sul da cidade: da Boa Viagem ao fim da praia de Icaraí. A caminhada é gratuita e a organização recomenda aos participantes que usem camisetas ou blusas na cor rosa, e façam a inscrição no site https://www.sympla.com.br/evento/3-caminhada-da-mulher-2026/3311673%E2%80%8B

A concentração começa às 7h30 no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na praia da Boa Viagem, onde às 8h30 professores do estúdio Dharma Bhmi, parceiro do evento, conduzirão a atividade de alongamento antes da largada marcada para às 9h, em direção à Igreja São Judas Tadeu, no fim da praia de Icaraí. Ao longo do percurso de 2,4 quilômetros e no local da chegada prevista para 10h30, os participantes contarão com o suporte de pontos de hidratação, banheiros químicos, ambulância e tenda do Hospital Icaraí para aferição de pressão arterial, glicose e orientação nutricional.



Idealizada pelo mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto para reforçar a importância do cuidado da saúde feminina como prioridade constante, a caminhada reuniu na primeira edição, em 2024, cerca de 500 pessoas e chegou a quase o dobro no ano passado. Com a repercussão, o evento já faz parte do calendário anual de atividades de Niterói voltadas à prevenção das doenças que mais atingem as mulheres, como o câncer de mama e o de colo de útero.



“Nosso objetivo é chamar a atenção para o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres. Com este projeto, homenageamos as mulheres e reforçamos a importância da adoção de hábitos saudáveis como a caminhada e os cuidados com a saúde feminina em geral na prevenção de doenças que seguem com altos índices, mas se descobertas precocemente, nos permitem a cura”, ressalta Rodrigo, diretor da PróOnco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed.



Yoga na Praia - A 3ª Caminhada da Mulher é uma realização da PróOnco, do Nosso Dia Pink, da Oncomed e do Instituto Oncomed, com produção da Med.Co e apoio do Hospital Icaraí e da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur. Além da caminhada, as duas clínicas oncológicas apoiaram a edição especial do projeto Yoga na Praia do estúdio Dharma Bhmi, promovida na areia da Boa Viagem no último domingo, 01/03, com o aulão de yoga também gratuito que abriu as homenagens à mulher.



SERVIÇO:



Evento: 3ª Caminhada da Mulher

Concentração: CAT Neltur (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798, Boa Viagem)

Alongamento: das 8h30 às 9h

Largada: às 9h seguindo pela orla das praia da Boa Viagem, Flechas e Icaraí

Chegada: às 10h30 na Igreja São Judas Tadeu

Participação: gratuita, com recomendação do uso de camisetas ou blusas cor de rosa