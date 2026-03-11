Niterói: 3ª Caminhada da Mulher acontece no próximo domingoDivulgação
Idealizada pelo mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto para reforçar a importância do cuidado da saúde feminina como prioridade constante, a caminhada reuniu na primeira edição, em 2024, cerca de 500 pessoas e chegou a quase o dobro no ano passado. Com a repercussão, o evento já faz parte do calendário anual de atividades de Niterói voltadas à prevenção das doenças que mais atingem as mulheres, como o câncer de mama e o de colo de útero.
“Nosso objetivo é chamar a atenção para o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres. Com este projeto, homenageamos as mulheres e reforçamos a importância da adoção de hábitos saudáveis como a caminhada e os cuidados com a saúde feminina em geral na prevenção de doenças que seguem com altos índices, mas se descobertas precocemente, nos permitem a cura”, ressalta Rodrigo, diretor da PróOnco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed.
Yoga na Praia - A 3ª Caminhada da Mulher é uma realização da PróOnco, do Nosso Dia Pink, da Oncomed e do Instituto Oncomed, com produção da Med.Co e apoio do Hospital Icaraí e da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur. Além da caminhada, as duas clínicas oncológicas apoiaram a edição especial do projeto Yoga na Praia do estúdio Dharma Bhmi, promovida na areia da Boa Viagem no último domingo, 01/03, com o aulão de yoga também gratuito que abriu as homenagens à mulher.
SERVIÇO:
Concentração: CAT Neltur (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798, Boa Viagem)
Alongamento: das 8h30 às 9h
Largada: às 9h seguindo pela orla das praia da Boa Viagem, Flechas e Icaraí
Chegada: às 10h30 na Igreja São Judas Tadeu
Participação: gratuita, com recomendação do uso de camisetas ou blusas cor de rosa
