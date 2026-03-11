Niterói: ex-prefeito Moreira Franco lança livro nesta quinta-feira na Livraria da Travessa, em Icaraí - Reprodução

Publicado 11/03/2026 17:36

Niterói – O ex-ministro Wellington Moreira Franco lança, no dia 12 de março, o livro “Política como destino - Caminhos e descaminhos da redemocratização”. A obra revela, pela primeira vez, os bastidores das articulações que moldaram o Brasil nas últimas décadas, oferecendo uma visão direta e detalhada sobre a Nova República e suas crises. Em Niterói, o evento de lançamento será realizado na Livraria da Travessa, às 19h, com a presença do autor. A participação é aberta a todos os interessados.



Com mais de mil páginas, o livro é o resultado de um trabalho minucioso que envolveu mais de 100 horas de entrevistas conduzidas pela socióloga Aspásia Camargo, com a colaboração do filósofo Denis Rosenfield. A narrativa adota o formato de diálogo, o que, segundo o ex-presidente Michel Temer, torna a leitura ágil e acessível, apesar da densidade das informações. “Moreira não economizou dados, notícias, fatos e eventos, descrevendo-os com a inteligência de quem sabe se expressar e tem ciência de que a palavra é um meio de comunicação que há de ser singelo e compreensível”, afirma Temer.



A obra destaca-se por revelações inéditas sobre disputas políticas e articulações de governo; um completo acervo histórico, com três cadernos que totalizam 48 páginas com fotos, em sua maioria do acervo pessoal do autor; depoimentos de 18 personalidades que participaram de sua gestão no governo estadual; e pela narrativa da trajetória completa de Moreira Franco, desde a formação acadêmica até sua atuação como governador do Rio de Janeiro e ministro de Estado.



“A obra é um relato da minha vasta experiência na vida política, e procurei fazer isso da forma mais objetiva e verdadeira. De coisas que efetivamente ocorreram e que eu participei ou presenciei. Situações com pessoas que já tiveram muita importância na vida política deste país”, relata Moreira Franco. “É um retrato das minhas vivências, e uma leitura que faz refletir o quanto o país vive um grande desafio, que não conseguiu resolver as grandes questões de entrave no crescimento econômico e consolidação da

vida democrática.”

Reconhecimento de grandes nomes



A relevância da obra é endossada por figuras centrais da política e da academia brasileira. O ex-presidente José Sarney define Moreira Franco como um analista profundo da realidade brasileira; e destaca sua habilidade ímpar de liderança e formação de alianças. “Ele atuou em quase todas as comissões da Câmara dos Deputados, foi Ministro de Estado e conselheiro do governo Temer, assumiu o comando da articulação da

Reforma da Previdência e assessorou o então presidente da República na tarefa de buscar governabilidade e organização das contas públicas. Moreira Franco é reconhecido como um grande político, de notável talento e inteligência, tanto por sua atividade como por sua marca intelectual e seu espírito público”, ressalta Sarney.



Para o antropólogo Roberto DaMatta, o livro é uma contribuição respeitável para compreender a dinâmica do poder, apresentando um relato despojado de bravatas ideológicas; em um momento de esgotamento do campo político. “O livro permite um melhor e mais profundo conhecimento da dinâmica do poder no Rio de Janeiro e no Brasil, a partir da exitosa experiência administrativa de Moreira Franco na prefeitura de Niterói, no governo do Estado do Rio e como deputado federal e ministro de Estado”, exalta DaMatta.



Já José Mário Pereira, editor do livro, complementa que a obra é “um registro único para quem deseja entender o Brasil real, sem filtros, e narrado por quem viveu tudo de perto”.



Serviço:



Lançamento do livro Política como destino – Caminhos e descaminhos da

redemocratização

Autor: Wellington Moreira Franco

Capa e projeto gráfico: Miriam Lerner / Equatorium Design

Data: 12 de março (quinta-feira)

Horário: às 19h

Local: Livraria da Travessa, Rua Dr. Tavares de Macedo, 240, Icaraí (Niterói)

Entrada aberta ao público