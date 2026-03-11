Niterói: o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento e o consumidor pode desistir da compra no prazo de até sete dias - Reprodução

Niterói: o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento e o consumidor pode desistir da compra no prazo de até sete dias Reprodução

Niterói - O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é celebrado neste domingo (15), mas as ações e promoções ligadas à data costumam movimentar o comércio ao longo de toda a semana. Por isso, a Prefeitura de Niterói, por meio do Procon Niterói, preparou uma série de orientações para proteger a população. O objetivo é garantir que os niteroienses aproveitem as ofertas com segurança, transparência e respeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).



A Semana do Consumidor em Niterói reforça a política municipal de proteção aos consumidores e contribui para fortalecer a confiança no comércio local. Com ações de orientação e informação ao público, a Prefeitura busca promover um ambiente econômico mais saudável, em que o respeito à lei é a base para o crescimento da cidade.



O diretor-geral do Procon Niterói, Firmino Figueiredo de Almeida Mota, destaca que o órgão está de portas abertas para mediar conflitos. “Mais do que garantir direitos, o Código de Defesa do Consumidor promove o equilíbrio nas relações de mercado, contribuindo para o desenvolvimento econômico com justiça e transparência. Em Niterói, o Procon atua diariamente na defesa dos cidadãos, oferecendo atendimento, orientação jurídica e educação para o consumo”, afirma.



Confira abaixo o guia preparado pela equipe do Procon e faça valer os seus direitos:



Segurança digital e reputação



Para evitar transtornos, o primeiro passo é a verificação rigorosa da reputação do vendedor, seja em lojas físicas ou plataformas digitais. O Procon recomenda que o consumidor leia avaliações de outros clientes, verifique o tempo de atuação da empresa e observe atentamente a política de trocas e devoluções.



Em tempos de promoções agressivas, o cuidado com golpes digitais deve ser redobrado: é essencial desconfiar de preços excessivamente abaixo do valor de mercado, evitar clicar em links suspeitos recebidos por mensagens e confirmar se o site possui o cadeado de segurança (https), priorizando sempre plataformas de pagamento reconhecidas.



Direitos e prazos nas compras online



Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como internet, telefone ou catálogo, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento. O consumidor pode desistir da compra no prazo de até sete dias após a assinatura do contrato ou o recebimento do produto, com direito à devolução integral dos valores pagos.



Além disso, o órgão ressalta que toda publicidade deve ser rigorosamente cumprida: preços, prazos de entrega e condições de pagamento anunciados tornam-se cláusulas obrigatórias para o fornecedor.



Garantias, defeitos e documentação



Caso um produto apresente defeito, o fornecedor tem o prazo legal de até 30 dias para resolver o problema. Se o reparo não ocorrer nesse período, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do item, a devolução imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.



Para assegurar esses direitos, é fundamental manter toda a documentação organizada, incluindo notas fiscais, comprovantes de pagamento e registros de anúncios (como prints de tela), que servem como prova em eventuais reclamações ou solicitações de troca.



Atendimento

Os consumidores que precisarem de orientação ou quiserem registrar reclamações podem procurar o Procon Niterói, das 10h às 17h, na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481, loja, no Centro de Niterói. Também é possível entrar em contato pelo telefone (21) 3254-8593 ou pelo e-mail procon@niteroi.rj.gov.br

