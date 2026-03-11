Niterói: Orquestra da Grota faz apresentação gratuita interpretando clássicos do cinema - Divulgação

Publicado 11/03/2026 17:49

Niterói - A Orquestra da Grota uniu dois concertos em um só numa apresentação gratuita marcada para esse domingo, em Niterói. No espetáculo “CarnaDisney”, o grupo apresenta o melhor do repertório carnavalesco com clássicos do universo da Disney, para alegrar adultos e crianças na mesma apresentação. O espetáculo acontece às 9h na Marina de São Francisco, ao lado do Skate Park.



No repertório, o público poderá ouvir marchinhas, sambas, frevos e axés que fazem parte da memória afetiva da folia brasileira, intercalados com temas clássicos de filmes que marcaram época, num dos principais cartões-postais da cidade.



A Orquestra da Grota é composta por 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, iniciativa que há três décadas promove transformação social por meio da educação musical. O projeto mantém polos em Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo.



Com apresentações realizadas no Brasil, Estados Unidos e países da Europa, a Orquestra da Grota tem como uma de suas marcas a diversidade de repertório, interpretando desde obras da música erudita até clássicos da Música Popular Brasileira e do pop internacional.



Serviço



CarnaDisney, com a Orquestra da Grota

Data: domingo, 15 de março

Horário: 9h

Local: Marina de São Francisco – ao lado do Skate Parque

Endereço: Av. Quintino Bocaiúva – São Francisco – Niterói

Entrada franca



