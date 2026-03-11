Niterói: objetivo é abrir portas para o mercado de trabalho nos vários segmentos do Turismo - Divulgação

Niterói: objetivo é abrir portas para o mercado de trabalho nos vários segmentos do TurismoDivulgação

Publicado 11/03/2026 17:45

Niterói - A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) começou uma série de atividades voltadas para as mulheres, em comemoração ao Mês das Mulheres, em março, com objetivo de abrir portas para o mercado de trabalho nos vários segmentos do Turismo.

No Centro de Atendimento ao Turista (CAT), do Caminho Niemeyer começou, na última segunda-feira, dia 09/03, o primeiro workshop voltado para eventos, intitulado “Elas na Produção”, com a participação de cerca de 50 participantes mulheres. A próxima etapa deste workshop será dia 16 de março, das 18h às 21h. O workshop foi realizado por Érica Assis, Supervisora dos Centros de Atendimento ao Turismo da Neltur.



Para o Presidente da Neltur, André Bento, a iniciativa do “Elas na Produção” reforça a importância da qualificação profissional das mulheres de Niterói para um setor cada vez mais estratégico para o desenvolvimento de Niterói, através do Turismo. “A Cidade tem se consolidado como um importante destino turístico, com uma agenda significativa de eventos culturais, esportivos e ações voltadas para o lazer e turismo. Por isso, investir na capacitação de mulheres para atuar na produção desses eventos é também investir no desenvolvimento social e econômico da cidade”, destaca Bento.



A Diretora de Turismo da Neltur, Fábia Trentin, enfatiza que Niterói vem se consolidando com a realização da diversidade em eventos, lembrando que no mês de julho, acontecerá na cidade um grandioso evento da SBPC - Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica. “O mercado de eventos no município, cada vez mais em crescimento, abre oportunidades para dezenas de profissionais. No caso, “Elas na Produção”, o objetivo é qualificar grupos de mulheres de Niterói, instrumentalizando-as, com conhecimento técnico, para o mercado de trabalho, finaliza Fábia.

