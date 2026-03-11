Niterói: evento vai reunir profissionais de diversas áreas, incluindo cerimonialistas, produtores de eventos, decoradores e fornecedores de buffet - Reprodução

Niterói: evento vai reunir profissionais de diversas áreas, incluindo cerimonialistas, produtores de eventos, decoradores e fornecedores de buffetReprodução

Publicado 11/03/2026 18:40 | Atualizado 11/03/2026 19:08

Niterói - O evento Elas & Negócios, encontro que reúne empresários e profissionais de vários ramos de atuação mantendo a essência de protagonismo feminino, porém inclusivo, lança uma edição especial em maio dedicada a um dos segmentos mais vibrantes e criativos do mercado: Festas & Celebrações. O evento acontece no dia 18 de maio, em Niterói, e promete ser uma vitrine inspiradora para quem transforma momentos em experiências únicas.

Mais do que um encontro, o Elas & Negócios é um espaço de conexões reais, aprendizado e novas oportunidades. Com foco no universo das celebrações, o evento convida marcas, empreendedores e profissionais do setor a participarem como patrocinadores, apoiadores ou expositores, fortalecendo sua presença no mercado e expandindo sua visibilidade junto a um público altamente qualificado.

Segundo Edineia Dutra, idealizadora e organizadora do projeto, “participar deste evento é investir na engrenagem que move seus negócios, unindo a força estratégica à energia criativa”. A edição Festas & Celebrações reunirá profissionais de diversas áreas, incluindo cerimonialistas, produtores de eventos, decoradores, designers florais, confeiteiros, fotógrafos, maquiadores, músicos, DJs, fornecedores de buffet, social media e assessorias, entre outros segmentos essenciais para o universo das celebrações. Empresas e profissionais interessados em ampliar sua rede de contatos, divulgar produtos e serviços ou gerar novas alianças comerciais encontram no Elas & Negócios o ambiente ideal para impulsionar negócios e fortalecer sua marca. Mais informações pelo Instagram @elasenegocios.nit ou via WhatsApp (21) 99858-4062.



Serviço:

Elas & Negócios – Edição Festas & Celebrações

Data: 18 de maio de 2026

Local: Niterói – RJ





