Niterói: primeiro sábado de mobilização superou as expectativas - Luciana Carneiro

Niterói: primeiro sábado de mobilização superou as expectativasLuciana Carneiro

Publicado 12/03/2026 10:31

Niterói - A Prefeitura está intensificando a Campanha Março Lilás, que acontecerá neste sábado (14). A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde é voltada à prevenção e à detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. Durante a campanha, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os módulos do Programa Médico de Família (PMF) estarão abertos aos sábados, das 8h às 13h, oferecendo atendimentos e orientações voltadas à saúde da mulher.



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforça a importância da mobilização para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção. “O Março Lilás é um momento fundamental de conscientização e cuidado. Abrir as unidades aos sábados é uma estratégia para garantir que mais mulheres tenham acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e às orientações necessárias para cuidar da própria saúde”, afirma a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.



Durante o atendimento, será possível participar de rodas de conversa sobre prevenção e autocuidado, realizar testes rápidos, fazer o exame preventivo, passar por avaliação clínica das mamas e, quando indicado, receber encaminhamento para mamografia, conforme os protocolos da rede municipal de saúde. Nas unidades do Programa Médico de Família, as ações acontecem de forma regionalizada nos dias 14 e 21 de março, reforçando a mobilização do Março Lilás no município.



No primeiro sábado da campanha, realizado no dia 7 de março, a mobilização já apresentou resultados expressivos. Ao longo do dia, foram realizados 6.131 procedimentos nas Unidades Básicas e nos módulos do Programa Médico de Família das Regionais Leste Oceânica e Norte II. Entre eles, 587 testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, 296 coletas de citopatológico e 144 solicitações de mamografia, ampliando o acesso à saúde e aos serviços oferecidos na rede.



Para a diretora-geral da FeSaúde Niterói, Maria Célia Vasconcellos, o primeiro sábado de mobilização superou as expectativas. “Ficamos muito felizes com a adesão das mulheres e com a mobilização das equipes. Foi um primeiro sábado de ação muito positivo, que mostra o quanto iniciativas como essa facilitam o acesso ao cuidado. Nosso objetivo é justamente esse: aproximar as mulheres dos serviços de saúde, oferecer acolhimento e ampliar as oportunidades de prevenção. Estamos animados com os resultados e convidamos todas a aproveitarem o próximo sábado para cuidar da saúde”, destacou Maria Célia Vasconcellos.



A programação do Março Lilás segue ao longo do mês, culminando no dia 28 de março, quando será realizado o “Dia Delas”, com funcionamento ampliado de todas as Policlínicas, Unidades Básicas e módulos do Médico de Família. Nesse dia, os atendimentos acontecerão das 8h às 17h, com exceção do MMF Morro do Céu, que funcionará das 7h às 16h.



“As ações do Mês da Mulher visam facilitar e ampliar o acesso à Rede Municipal de Saúde de Niterói, para estimular a prevenção, a avaliação clínica e motivar a realização de mamografia sempre que indicado. É sempre muito bom aproveitar essas datas para que os profissionais de saúde ampliem o conhecimento das pessoas participantes, visando estimular o autocuidado, o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento”, afirma o vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, Alan Castro.



Cronograma



Unidades Básicas de Saúde – todos os sábados do mês de março, das 08h às 13h

UBS Santa Bárbara – Dr. Adelmo de Mendonça e Silva — Rua Jandira Pereira, 625 – Santa Bárbara;

UBS Fonseca (Policlínica Dr. Guilherme Taylor March) — Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca;

UBS Engenhoca — Rua Vereador José Vicente Sobrinho, 724 – Engenhoca;

UBS Barreto (Policlínica Dr. João da Silva Vizella) — Rua Doutor Luiz Palmier, 726 – Barreto;

UBS São Lourenço (Policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva) — Rua Jansen de Mello, s/n – São Lourenço;

UBS Centro – Dr. Eduardo Imbassay — Rua Visconde do Uruguai, 531 – Centro;

UBS Morro do Estado – Dr. Mário Pardal — Rua Doutor Araújo Pimenta, s/n – Ingá;

UBS Santa Rosa (Policlínica Dr. Sérgio Arouca) — Praça Vital Brazil, s/n – Santa Rosa;

UBS Largo da Batalha (Policlínica Dr. Francisco da Cruz Nunes) — Rua Reverendo Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha;

UBS Piratininga — Rua Doutor Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.



Módulos Médico de Família:



14/03 – 8h às 13h

MMF BERNARDINO - Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca

MMF CARAMUJO - Rua Pastor José Gomes, 683 – Caramujo

MMF JONATHAS BOTELHO - Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango

MMF MORRO DO CÉU - Rua Daniel Riente, 29 – Caramujo

MMF TEIXEIRA DE FREITAS - Rua Teixeira de Freitas, 380 – Fonseca

MMF VIÇOSO JARDIM - Estrada Viçoso Jardim, s/n – Viçoso Jardim

MMF VILA IPIRANGA - Rua Tenente Ozório, s/n – Engenhoca

MMF SERRÃO E JUCA BRANCO - Travessa Dona Julia, 29 – Fonseca

MMF HOLOFOTE - Travessa do Holofote, 34 – Santana

MMF ILHA DA CONCEIÇÃO - Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição

MMF MORRO DA BOA VISTA - Rua Indígena, 200 – São Lourenço

MMF PONTA D’AREIA - Praça Doutor Vitorino, s/nº – Ponta D’Areia

MMF ALARICO - Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa

MMF CAVALÃO - Alameda Paris, s/n – Icaraí

MMF PALÁCIO - Rua 11 de Agosto, 4 – Ingá



21/03 – 8h às 13h



MMF JURUJUBA - Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/nº – Jurujuba

MMF MARTINS TORRES - Rua Doutor Martins Torres, 281 – Santa Rosa

MMF PREVENTÓRIO - Avenida Prefeito Silva Picanço, 1753 – Charitas

MMF SOUZA SOARES - Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa

MMF VITAL BRAZIL - Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil

MMF VIRADOURO - Rua Dr. Mario Vianna, 790 – Viradouro

MMF ATALAIA - Rua Padre José Euger, s/n – Ititioca

MMF BADU - Estrada Alcebíades Pinto, s/n – Badu

MMF CANTAGALO - Avenida Nelson de Oliveira e Silva, 63 – Vila Progresso

MMF GROTA I - Rua Albino Pereira, 615 – São Francisco

MMF GROTA II - Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco

MMF ITITIOCA - Rua Costa Monteiro, s/n – Ititioca

MMF MACEIÓ - Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n – Maceió

MMF MATAPACA - Rua Aurora Ribeiro, 5 – Maria Paula

MMF SAPÊ - Rua E, s/n – Sapê



28/03 – “Dia Delas”

Todas as Polínicas, Unidades Básicas e Módulos Médico de Família unidades estarão funcionando de 8h às 17h, com exceção do MMF Morro do Céu, que funcionará de 7h às 16h.