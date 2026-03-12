Niterói: banda toca em evento com música, churrasco e diversão para toda a família
A abertura será na sexta-feira, às 16h, e à noite, às 19h, o show de abertura fica por conta de O Coro, tributo a Charlie Brown Junior. No sábado, a programação é intensa, com a Banda W às 14h e 15h30, seguida de Os Imortais, tributo a Tina Turner, às 18h, e Os Imortais, tributo a Amy Winehouse, às 20h30. Já no domingo, Del Rei e os Belinas se apresentam às 14h e 15h30, e Radial 80 fecha o evento com dois shows, às 18h e 20h30.
Com uma programação musical diversificada e opções de comida e bebida à vontade, o Circuito Rock BBQ é um programa imperdível para quem quer curtir um fim de semana de rock e diversão em Icaraí. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.