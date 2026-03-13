Isa Boechat: curso online ao vivo voltado à aplicação prática da norma internacional de sustentabilidade em eventos - Divulgação

Isa Boechat: curso online ao vivo voltado à aplicação prática da norma internacional de sustentabilidade em eventosDivulgação

Publicado 13/03/2026 10:26

Niterói - A LIX promove um curso online ao vivo voltado à aplicação prática da norma internacional de sustentabilidade em eventos. A formação será ministrada por Isa Boechat, mestra pela Universidade Federal Fluminense, especialista na ISO 20121 e sócia-fundadora da LIX.



Isa possui trajetória em iniciativas de sustentabilidade em grandes eventos, como o Rock in Rio, Rock The Mountain e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Também liderou a implantação da ISO 20121 no Theatro Municipal de Niterói (2022) e foi responsável pela auditoria interna no Rio Carnaval - LIESA (2026). Em 2024, ministrou formação para profissionais do Núcleo de Eventos da Universidade de Aveiro, em Portugal.



A imersão online capacita profissionais da cultura e do setor de eventos em gestão sustentável com base na ISO 20121. A formação apresenta a norma de forma acessível, com ferramentas práticas, exercícios e estudos de caso sobre impactos, partes interessadas, compras responsáveis, monitoramento e melhoria contínua.



O curso tem duração total de 12 horas, distribuídas em quatro encontros, e foi criado para apoiar profissionais a planejar, executar e avaliar projetos com mais responsabilidade socioambiental, reduzindo riscos e utilizando melhor os recursos.



Ao final, os participantes recebem certificado emitido pela LIX Soluções Sustentáveis. A organização também oferece condições especiais de participação para mulheres, pessoas trans e não binárias, reafirmando seu compromisso com diversidade e inclusão.



A ISO 20121 é uma norma internacional que define um sistema de gestão para a sustentabilidade de eventos, oferecendo diretrizes para que organizadores minimizem impactos sociais, econômicos e ambientais negativos, ao mesmo tempo em que otimizam recursos e promovem práticas responsáveis em diferentes tipos de eventos.



Coloque a sustentabilidade em primeiro lugar, crie vantagem competitiva e reduza impactos no meio ambiente e nas comunidades locais com a ISO 20121.

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