Isa Boechat: curso online ao vivo voltado à aplicação prática da norma internacional de sustentabilidade em eventosDivulgação
Isa possui trajetória em iniciativas de sustentabilidade em grandes eventos, como o Rock in Rio, Rock The Mountain e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Também liderou a implantação da ISO 20121 no Theatro Municipal de Niterói (2022) e foi responsável pela auditoria interna no Rio Carnaval - LIESA (2026). Em 2024, ministrou formação para profissionais do Núcleo de Eventos da Universidade de Aveiro, em Portugal.
A imersão online capacita profissionais da cultura e do setor de eventos em gestão sustentável com base na ISO 20121. A formação apresenta a norma de forma acessível, com ferramentas práticas, exercícios e estudos de caso sobre impactos, partes interessadas, compras responsáveis, monitoramento e melhoria contínua.
O curso tem duração total de 12 horas, distribuídas em quatro encontros, e foi criado para apoiar profissionais a planejar, executar e avaliar projetos com mais responsabilidade socioambiental, reduzindo riscos e utilizando melhor os recursos.
Ao final, os participantes recebem certificado emitido pela LIX Soluções Sustentáveis. A organização também oferece condições especiais de participação para mulheres, pessoas trans e não binárias, reafirmando seu compromisso com diversidade e inclusão.
A ISO 20121 é uma norma internacional que define um sistema de gestão para a sustentabilidade de eventos, oferecendo diretrizes para que organizadores minimizem impactos sociais, econômicos e ambientais negativos, ao mesmo tempo em que otimizam recursos e promovem práticas responsáveis em diferentes tipos de eventos.
Coloque a sustentabilidade em primeiro lugar, crie vantagem competitiva e reduza impactos no meio ambiente e nas comunidades locais com a ISO 20121.
contato@lixss.com.br
Tel. (21) 98508-1219
Imersão Impacta + Eventos | ISO 20121 Formato: online, ao vivo
Datas: 23, 24, 25 e 26 de março de 2026
Horário: 18h às 21h
Carga horária: 12 horas
Realização: LIX Soluções Sustentáveis
Certificado: emitido mediante participação mínima exigida Informações e inscrições: Sympla
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