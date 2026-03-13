Moreira Franco autografa o livro do jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa - Leonardo Rivera

Moreira Franco autografa o livro do jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario SousaLeonardo Rivera

Publicado 13/03/2026 01:29 | Atualizado 13/03/2026 10:21

Niterói - Incontáveis políticos de diversas linhagens ideológicas - além de amigos, jornalistas e empresários - estiveram na Livraria da Travessa de Icaraí na última quinta-feira (12), para abraçar e receber o autógrafo do ex-prefeito e celebridade política nacional Moreira Franco.

Com mais de mil páginas, 'Política como destino – Caminhos e descaminhos da redemocratização' reúne relatos sobre articulações políticas. A obra é resultado de mais de 100 horas de entrevistas conduzidas pela socióloga Aspásia Camargo, com colaboração do filósofo Denis Rosenfield. E narra a trajetória política de Moreira Franco, desde a formação acadêmica até o trabalho como governador do Rio de Janeiro, deputado federal e ministro de Estado.



A presença do político na Livraria da Travessa ensejou o encontro de diversos nomes da cidade, de várias gerações: marcaram presença o prefeito Rodrigo Neves, os jornalistas Luís Jourdan Amora e Gustavo Amora (A Tribuna), o também ex-prefeito e atual pré-candidato a deputado federal Axel Grael, o deputado estadual Vitor Junior, o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa, e diversos parceiros de Moreira Franco.



O concorrido evento começou às 19h e finalizou por volta de 22h.