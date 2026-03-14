Niterói: maior encontro científico da América Latina, a Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores, professores, estudantes e público - Evelen Gouvêa

Niterói: maior encontro científico da América Latina, a Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores, professores, estudantes e públicoEvelen Gouvêa

Publicado 14/03/2026 02:22

Niterói- O prefeito Rodrigo Neves participou, nesta sexta-feira (13), da cerimônia de lançamento da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

O ato marca o início da mobilização para o maior encontro científico da América Latina, que acontecerá pela primeira vez em Niterói, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto de 2026, na Universidade Federal Fluminense (UFF). Há mais de 30 anos a reunião não era realizada no estado do Rio de Janeiro e a expectativa é reunir cerca de 50 mil participantes para debates sobre ciência, educação, tecnologia e inovação.



“Sediar pela primeira vez a 78ª reunião da SBPC vai ser uma honra para Niterói. Aqui acreditamos muito no planejamento, na boa gestão e na ciência. É uma cidade que tem uma proporção de doutores similar à de países desenvolvidos. Não vai faltar recurso para a pesquisa aplicada na UFF. Vamos investir R$ 40 milhões nos vários departamentos e faculdades da universidade. Também fizemos um esforço muito grande de retenção de talentos com o Aluguel Universitário, maior programa de moradia estudantil universitária do Brasil. Até 2028, serão cinco mil jovens das universidades da cidade, muitos das classes populares, que hoje podem morar mais perto da universidade e ter melhores condições de permanência e desempenho acadêmico”, afirmou Rodrigo Neves.



Reconhecida como o maior encontro científico da América Latina, a Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores, professores, estudantes e público interessado em ciência para discutir temas centrais da agenda nacional nas áreas de ciência, educação, tecnologia e inovação.



“É importante mostrar que a universidade não está isolada nos laboratórios, mas envolvida com a superação dos problemas do cotidiano. A SBPC tem um papel fundamental na formação de uma cidadania baseada na ciência e na tecnologia, aproximando a população desse debate. Não é apenas um evento científico, é um encontro que traz as pessoas para dentro da ciência e reforça um projeto de desenvolvimento social e econômico do país com base no conhecimento”, explicou o reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega.



78ª Reunião Anual - A edição de 2026 terá como tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”. A expectativa é de reunir cerca de 50 mil participantes ao longo de sua programação científica, educacional e cultural.



“É uma satisfação estarmos aqui celebrando este momento de lançamento da 78ª Reunião da SBPC, em um espaço simbólico para a cidade, com a presença da comunidade científica, da sociedade e da Universidade Federal Fluminense. Esse evento é uma vitrine da ciência brasileira, um espaço de diálogo entre a ciência e a sociedade e também de inspiração para a trajetória dos futuros cientistas do país. Para a SBPC, é uma honra organizar esta reunião em Niterói”, analisou a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Francilene Procópio Garcia.



Também participaram do evento de lançamento a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves; a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Andrea Latgé, representando a ministra Luciana Santos; a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Denise Pires de Carvalho; a diretora executiva da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Eliete Bouskela, representando a presidente da fundação, Caroline Alves da Costa; o vice-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fábio Barbosa Passos; o presidente da Fundação Euclides da Cunha, Alberto Di Sabbato; o vereador e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Niterói, Binho Guimarães; e o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, entre outras autoridades.



Participação estudantil - A aluna do 1º ano do Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF), Thayla Álvares, de 15 anos, participa do projeto Meninas e Mulheres na Ciência (MMC) e destacou a importância de Niterói sediar o evento, que possibilita a troca de experiências com grandes nomes da ciência. “Estou animada por Niterói receber a SBPC pela primeira vez. Um evento como esse, em nossa cidade, é muito importante para todas nós, principalmente para as mulheres, porque fortalece a presença feminina na ciência”, disse a estudante.