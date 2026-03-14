Niterói: O Agente Secreto aparece entre os indicados e a previsão é que o anúncio da categoria ocorra entre 22h e 22h30 - Vitor Pastana

Niterói: O Agente Secreto aparece entre os indicados e a previsão é que o anúncio da categoria ocorra entre 22h e 22h30Vitor Pastana

Publicado 14/03/2026 02:04

Niterói - A cidade de Niterói vai entrar no clima do cinema mundial no próximo domingo (15). Com entrada gratuita, a partir das 19h o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo do Oscar em um telão instalado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em uma noite que combina exibição, comentários sobre os filmes indicados, música ao vivo e muita cultura brasileira.



A programação contará com a participação de um mestre de cerimônias responsável por conduzir a noite e interagir com o público ao longo da premiação. A proposta é transformar o acompanhamento do Oscar em uma experiência coletiva, com comentários ao vivo e participação de convidados para análises críticas sobre os filmes indicados.



“O cinema brasileiro vive um momento muito importante de reconhecimento internacional. Celebrar essas conquistas com o público, em um espaço cultural da cidade, é uma forma de valorizar nossos artistas, nossa produção audiovisual e reafirmar que o acesso à cultura deve ser compartilhado por todos. Convidamos toda a população para viver essa noite conosco”, afirma Julia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.



A expectativa maior da noite está na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, na qual o longa brasileiro O Agente Secreto aparece entre os indicados. A previsão é que o anúncio da categoria ocorra entre 22h e 22h30. Logo após o resultado, o público será convidado a celebrar com uma apresentação de frevo ao vivo, transformando o teatro em uma grande festa dedicada ao cinema brasileiro e à cultura pernambucana.



Durante a apresentação, a transmissão seguirá sendo acompanhada e poderá ser retomada no telão caso ocorra o anúncio da categoria de Melhor Ator, que também desperta grande expectativa entre os brasileiros pela possibilidade de premiação de Wagner Moura. Nesse momento, o show será pausado para que o público acompanhe o anúncio ao vivo e, em seguida, a apresentação musical continua até o encerramento da noite.



A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e reforça o compromisso da cidade com a valorização do audiovisual e com a promoção de experiências culturais que aproximam o público das grandes produções do cinema mundial.

Serviço



Transmissão do Oscar

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Data: 15 de março - domingo

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita

Programação: transmissão ao vivo do Oscar e show de frevo



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