Niterói: participantes terão uma manhã de troca de experiências, com a oportunidade de conhecer melhor as atividades desenvolvidas - Divulgação

Niterói: participantes terão uma manhã de troca de experiências, com a oportunidade de conhecer melhor as atividades desenvolvidasDivulgação

Publicado 14/03/2026 02:15

Niterói - Com o foco em ampliar as oportunidades de negócios entre as empresas de Niterói e municípios do entorno, a Firjan Leste Fluminense realiza, no próximo dia 18/3, uma Sessão de Negócios para empresas de todos os portes.

A iniciativa pretende promover a troca de experiências e impulsionar parcerias entre empresários de setores diversificados. O evento gratuito será presencial, na sede da representação da federação em Niterói (Rua Visconde de Uruguai, 535, 12º andar – Centro). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://sistfirjan.qrd.by/gvzpbc

O encontro é voltado para empresas dos municípios Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá, além de empresas do Rio de Janeiro (capital). “O Leste Fluminense tem forte potencial de crescimento em diferentes setores. Ações como essa contribuem para que as empresas da região se conectem, troquem experiências e atuem em parceria e de forma mais competitiva. O objetivo é proporcionar a geração de novos negócios, além de promover maior conexão entre a cadeia produtiva local, possíveis clientes e fornecedores”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin, enfatizando que as sessões de negócios contribuem para o desenvolvimento local e, consequentemente, com o aumento da empregabilidade nas regiões.



Para esta edição, são esperados profissionais atuantes nos setores de Panificação, Construção Civil, Gráfica, Metal Mecânico, Tecnologia, Serviços, entre outros. Os participantes terão uma manhã de troca de experiências, com a oportunidade de conhecer melhor as atividades desenvolvidas pela localidade que podem agregar valor aos negócios.



Serviço:

