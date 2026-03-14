Niterói: expectativa é a de que este ano a Literatura estrangeira ganhe destaque nos debates - Reprodução

Niterói: expectativa é a de que este ano a Literatura estrangeira ganhe destaque nos debatesReprodução

Publicado 14/03/2026 02:10

Niterói - No dia 21 de março (sábado), o projeto Literatura na Varanda vai promover uma roda de conversa literária, em Niterói.

O autor homenageado é um clássico da Literatura russa: Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881). Através do encontro, o público poderá conhecer mais sobre a obra deste grande nome que publicou grandes obras como: Os Irmãos Karamázov, Crime e Castigo, entre outras.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é a de que este ano a Literatura estrangeira ganhe destaque nos debates.

Segundo Tânia Ribeiro Roxo, curadora do projeto, nomes como Virginia Woolf e Frederico Garcia Lorca serão temas abordados nas próximas rodas de conversa que acontecem sempre aos sábados pela manhã, na Biblioteca Parque de Niterói.

Serviço:

Data: 21/03 - sábado

Horário: 10h30

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n° - Centro - Niterói

Entrada franca

Informações: Instagram (@literaturanavaranda.niteroi.rj)