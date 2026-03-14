Niterói - No dia 21 de março (sábado), o projeto Literatura na Varanda vai promover uma roda de conversa literária, em Niterói.
O autor homenageado é um clássico da Literatura russa: Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881). Através do encontro, o público poderá conhecer mais sobre a obra deste grande nome que publicou grandes obras como: Os Irmãos Karamázov, Crime e Castigo, entre outras.
De acordo com a organização do evento, a expectativa é a de que este ano a Literatura estrangeira ganhe destaque nos debates.
Segundo Tânia Ribeiro Roxo, curadora do projeto, nomes como Virginia Woolf e Frederico Garcia Lorca serão temas abordados nas próximas rodas de conversa que acontecem sempre aos sábados pela manhã, na Biblioteca Parque de Niterói.
Serviço:
Data: 21/03 - sábado Horário: 10h30 Local: Biblioteca Parque de Niterói Endereço: Praça da República, s/n° - Centro - Niterói Entrada franca Informações: Instagram (@literaturanavaranda.niteroi.rj)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.