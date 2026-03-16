Niterói: Chico Xavier em Pessoa entra em cartaz na cidade - Divulgação

Niterói: Chico Xavier em Pessoa entra em cartaz na cidadeDivulgação

Publicado 16/03/2026 10:41

Niterói - Um espetáculo emocionante, sensível e profundamente humano que convida o público a uma experiência de reflexão, fé, amor e espiritualidade. Assim é “Chico Xavier em Pessoa”, um solo teatral que retrata, com delicadeza e profundidade, a trajetória, os pensamentos e a missão espiritual de um dos maiores médiuns da história do Brasil. A montagem não é apenas uma biografia — é um encontro íntimo com a essência de Francisco Cândido Xavier, suas dúvidas, sua humildade, sua caridade e sua conexão com o plano espiritual.

O espetáculo é estrelado por Renato Prieto, que interpretou o personagem André Luiz no filme Nosso Lar, sucesso absoluto de público no cinema brasileiro. No palco, Renato entrega uma atuação intensa, sensível e espiritualizada, que emociona e transforma plateias por onde passa. Consagrado nacionalmente, o espetáculo já foi aplaudido por mais de 500 mil pessoas em todo o Brasil, consolidando-se como uma das mais importantes montagens teatrais de temática espiritual do país.