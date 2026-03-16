Niterói: será necessária a interdição de uma faixa de rolamento, medida que visa garantir passagem segura e sinalizada para pedestres nos pontos em que o trânsito pela calçada estiver impedidoLeonardo Simplício
Obras de revitalização da Avenida Amaral Peixoto avançam para novo trecho
Intervenções começam nesta segunda-feira (16) e incluem alargamento de calçadas e novo calçamento entre a Avenida Marquês do Paraná e a Rua Manoel de Abreu
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Circuito da Cidade retoma programação com visitas de estudantes a espaços culturais
Programa da Prefeitura leva alunos da rede municipal a pontos históricos e turísticos da cidade
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Região de Pendotiba receberá mais investimentos de infraestrutura
Rodrigo Neves participa do lançamento da 78ª Reunião Anual da SBPC
Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência será realizado pela primeira vez na cidade, entre julho e agosto de 2026
Firjan realiza Sessão de Negócios com empresários de diversos setores
Evento será gratuito, com vagas limitadas, com a participação de empresas de todos os portes
Projeto Literatura na Varanda acontece na Biblioteca Parque de Niterói
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