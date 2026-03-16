Niterói: Orla Pub Gourmet comemora aniversário em São Francisco - Divulgação

Niterói: Orla Pub Gourmet comemora aniversário em São FranciscoDivulgação

Publicado 16/03/2026 15:42

Niterói - O Orla Pub Gourmet, ponto de encontro gastronômico e musical em São Francisco, Niterói, celebra seu primeiro aniversário em grande estilo no próximo dia 20 de março. A casa receberá o público com uma programação especial, mantendo seu conceito de unir boa comida, música e uma vista privilegiada. Durante a noite, o restaurante funcionará normalmente e oferecerá um rodízio de Spaten, das 18h30 às 21h30, por R$ 49,90. Para completar o clima de comemoração, haverá música ao vivo com o cantor Roberto Veríssimo, que promete embalar a noite com um repertório repleto de sucessos de diversos ritmos.

“O nosso objetivo é oferecer experiências inesquecíveis aos nossos clientes, seja para um jantar romântico, um encontro familiar ou uma celebração especial”, comenta André Rangel, um dos sócios-diretores do Orla Pub Gourmet. Ele também é sócio dos bares +1 Bar Piratininga e +1 Bar São Francisco, consolidando sua presença nos principais polos gastronômicos e de entretenimento da cidade.



O Orla Pub Gourmet nasceu da parceria entre André Rangel, Cláudio Oliveira e Abdias Cruz, também proprietários do Campestre Gourmet, em São Gonçalo. A união dos três empresários reflete uma aposta certeira na combinação entre gastronomia de excelência, música de qualidade e localização à beira-mar. O atendimento durante a celebração será exclusivamente presencial, e reservas serão aceitas para grupos a partir de 10 pessoas. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 98209-1661 ou no Instagram @orlasaofrancisco.



Serviço

Evento: Orla Pub Gourmet comemora 1 ano com noite especial em São Francisco

Data: 20 de março

Horário: A partir das 18hs

Contato: (21) 98209-1661

Instagram: @orlasaofrancisco

Endereço: Av. Quintino Bocaiúva, 325, São Francisco, Niterói