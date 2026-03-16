Niterói: TurisMall teve a participação de André Bento e Marcelo Freixo - Divulgação

Niterói: TurisMall teve a participação de André Bento e Marcelo FreixoDivulgação

Publicado 16/03/2026 15:32

Niterói - A Neltur – Niterói Empresa de Turismo e Lazer, órgão de Turismo da Prefeitura de Niterói - participou do TurisMall, uma plataforma de multieventos, que ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, entre 12 a 14 de março.

Com um estande especial e uma equipe técnica, a Neltur apresentou seus principais atrativos da cidade e também distribuiu material específico voltado para potenciais investidores, agências e operadoras de turismo.

O Presidente da Neltur, André Bento, destacou a importância de Niterói participar do TurisMall - uma plataforma que conecta profissionais, empresas e gestores públicos comprometidos com o fortalecimento do turismo no Brasil.

Para Bento, especialmente, com um estande da Neltur, foi uma oportunidade estratégica para apresentar ao mercado todo o potencial turístico de Niterói, uma cidade que reúne natureza exuberante, patrimônio cultural, gastronomia de excelência e uma qualidade de vida reconhecida em todo o país. “Eventos como o TurisMall cumprem um papel fundamental ao aproximar o setor público e privado, estimular a inovação e promover debates sobre temas que estão moldando o futuro da atividade, como a inclusão, a sustentabilidade e o uso de tecnologias emergentes, incluindo a inteligência artificial aplicada ao Turismo”, ressalta Bento.

Segundo André Bento, a presença da Neltur no TurisMall também reflete os avanços de políticas públicas na área do Turismo em Niterói feitas pelo prefeito Rodrigo Neves, que tem ressaltado a importância de ampliar cada vez mais a promoção turística da cidade, fortalecendo a presença de Niterói em eventos estratégicos e consolidando nosso posicionamento como um destino cada vez mais competitivo no cenário nacional.

Neste sentido, afirma André Bento, "temos como objetivo mostrar que Niterói está cada vez mais preparada para receber bem, investir em inovação e transformar o Turismo em uma ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização do nosso território".