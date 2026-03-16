Niterói: município monitora a cidade em tempo integral através do CISP, compartilhando informações com as forças de segurança estaduais e federais - Divulgação

Niterói: município monitora a cidade em tempo integral através do CISP, compartilhando informações com as forças de segurança estaduais e federaisDivulgação

Publicado 16/03/2026 15:36

Niterói - Uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (16), no Complexo do Fonseca, resultou na prisão de cinco criminosos e na apreensão de armamento pesado, incluindo quatro fuzis, uma pistola, carregadores e 120 munições. A ação ocorreu após o acionamento do sistema ShotSpotter, da Prefeitura de Niterói e integrado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Informações sobre disparos de arma de fogo na região também foram repassadas pelo Disque-Denúncia.

O ShotSpotter identificou e localizou os disparos e auxiliou as equipes da Polícia Militar para que fossem direcionadas rapidamente para a área do Morro da Palmeira e da comunidade conhecida como Riodades, no bairro do Fonseca.

De acordo com informações do 12º Batalhão de Polícia Militar, as equipes foram deslocadas para o local após denúncias sobre a presença de criminosos fortemente armados ligados ao tráfico de drogas, que estariam ostentando armamento e realizando disparos na região, colocando em risco moradores e pessoas que transitavam pelo local.

Durante a ação na comunidade, os policiais foram recebidos a tiros por diversos homens armados. Após confronto, os agentes localizaram os suspeitos. Cinco criminosos foram detidos, entre eles um dos chefes do tráfico de drogas na região. Dois suspeitos foram encontrados mortos.

Os policiais militares também apreenderam quatro fuzis calibre 5.56, uma pistola calibre .45, cinco carregadores de fuzil e 120 munições.

Embora a Prefeitura de Niterói não realize operações policiais, o município tem investido fortemente em tecnologia e inteligência para apoiar o trabalho das forças de segurança. O sistema ShotSpotter, implantado em 2025 e integrado ao CISP, permite identificar e geolocalizar disparos de arma de fogo em tempo real, auxiliando no direcionamento dos policiais e ampliando a capacidade de resposta.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, a tecnologia tem sido uma ferramenta fundamental de apoio às forças policiais no enfrentamento ao crime.

“O ShotSpotter permite identificar rapidamente a ocorrência de disparos e apontar com precisão o local onde eles acontecem. Isso contribui diretamente para que as forças policiais atuem com mais agilidade e eficiência. A Prefeitura de Niterói segue empenhada em investir em tecnologia e inteligência para apoiar o trabalho das polícias e contribuir para a redução da violência na cidade”, destacou Gilson Chagas.

O município monitora a cidade em tempo integral através do CISP, compartilhando informações com as forças de segurança estaduais e federais.

O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, ressaltou o trabalho integrado com a Prefeitura.

“A PM chega rapidamente e com mais segurança aos locais indicados pelo ShotSpotter, possibilitando uma redução importante no tempo de resposta, evitando deslocamentos inúteis e nos auxiliando no mapeamento da movimentação de criminosos. O policiamento preventivo é realinhado com base nas informações prestadas pela ferramenta”, afirmou o comandante.