Niterói: mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h às 19h na Galeria de Arte La SalleDivulgação
Exposição Tríada propõe reflexão sobre corpo, mente e transcendência
Mostra do artista Ronan Pereira terá surpresa e doação de uma peça para Instituto Gingas
Exposição Tríada propõe reflexão sobre corpo, mente e transcendência
Mostra do artista Ronan Pereira terá surpresa e doação de uma peça para Instituto Gingas
Neltur lança o Projeto Elas no Turismo que qualificará mulheres para o setor
Destinado a 40 mulheres moradoras da cidade, com prioridade para aquelas em situação de violência
Orla Pub Gourmet comemora um ano com noite especial em Niterói
Casa receberá o público com uma programação especial, mantendo seu conceito de unir boa comida, música e uma vista privilegiada
Tecnologia do CISP auxilia Polícia Militar em ação contra o tráfico no Fonseca
ShotSpotter localiza disparos e ajuda PM em operação que resultou na prisão de cinco criminosos
Niterói teve participação especial no TurisMall
Prefeito Rodrigo Neves tem ressaltado a importância de ampliar cada vez mais a promoção turística da cidade
Poeta niteroiense Tchello Melo lança segundo livro de poesias
Campanha de pré-venda de O Baile da Alienação encerra no próximo dia 22
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.