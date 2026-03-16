Niterói: mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h às 19h na Galeria de Arte La Salle - Divulgação

Niterói: mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h às 19h na Galeria de Arte La SalleDivulgação

Publicado 16/03/2026 16:16

Niterói - A Galeria de Arte La Salle, em Niterói, recebe no dia 25/03, às 18h, a abertura da exposição “Tríada – O Físico, o Mental e o Transcendente”, do artista Ronan Pereira. A mostra, promovida pelo Núcleo de Arte e Cultura da instituição, propõe uma reflexão sobre as diferentes dimensões da existência humana por meio de quadros.

Com curadoria de Angelina Accetta, a exposição convida o público a percorrer uma experiência sensorial e simbólica que conecta corpo, mente e transcendência. O artista separou a obra Ginga, que simboliza a dinâmica do movimento da dança e promove o acolhimento, para doar ao Instituto Gingas, que trabalha capoeira e acessibilidade nas cidades de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu. "Essa obra foi trabalhada em cima de uma fotografia que eu fiz do movimento da capoeira em um momento de jogo. Transformei na linguagem do projeto e ela representa essa dança, a leveza do movimento e a suavidade do jogo", explicou Ronan.

“Muito nos honra ter uma obra como essa associada ao Instituto Gingas. Acompanho o trabalho de Ronan Pereira há muitos anos e é muito bonito ver como ele vem se consolidando e se destacando cada vez mais no cenário da arte no Brasil. Acho que ele captou algo muito profundo sobre a capoeira, que ela é uma arte de múltiplas dimensões, composta por inúmeras faces, ritmos e sentidos”, frisou David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, presidente da instituição.

A mostra ficará em cartaz até o dia 08/05 (dia do artista Plástico) e pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h às 19h na Galeria de Arte La Salle, localizada na Rua Gastão Gonçalves, 79, no bairro Santa Rosa, em Niterói. Classificação é livre a entrada é gratuita.