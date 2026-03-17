O veterano produtor e radialista Meu Bom e a deputada estadual Verônica Lima: escuta atenta às demandas das bandas novas, músicos e produtores - Leonardo Rivera

O veterano produtor e radialista Meu Bom e a deputada estadual Verônica Lima: escuta atenta às demandas das bandas novas, músicos e produtoresLeonardo Rivera

Publicado 17/03/2026 08:56 | Atualizado 17/03/2026 08:58

Niterói – A deputada estadual Verônica Lima, presidente da Comissão de Cultura da Alerj, esteve presente na última segunda-feira (16) à Casa da Utopia, em São Francisco, para um bate papo com produtores, músicos, artistas e toda a cadeia produtiva da música independente, em especial ao gênero rock’n’roll. O evento, gratuito, reuniu cerca de 100 pessoas e contou com a participação do veterano produtor Luiz Carlos Meu Bom, da presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, do superintendente da FAN, Felipe Tauil, e de toda a equipe do coletivo Vozes do Rock – que vem fazendo um resgate do gênero junto às bandas novas da cidade e arredores, realizando shows e eventos.

No evento foi aberta a escuta sobre as necessidades dos músicos e artistas, que falaram dos desafios de uma cidade (e regiões próximas, como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá) que já tiveram mais estúdios de ensaio, casas de shows independentes e, por isso mesmo, mais oportunidades para todos os profissionais do setor – que, além dos artistas novos, inclui também roadies, técnicos de áudio, figurinistas, cenógrafos, iluminadores e produtores. Verônica Lima aproveitou o momento para cantar, acapella, a letra da música ‘Ponto Fraco (Cazuza/Frejat), sucesso com a banda Barão Vermelho, e mostrar que também é admiradora do rock.

Tanto assim que, por sua iniciativa, foi instituído no Estado do Rio de Janeiro um dia estadual da mulher roqueira. Será todo 31 de dezembro, aniversário de Rita Lee – padroeira da liberdade, maior roqueira do Brasil e referência básica quando se fala em rock e mulher neste país.

O governador em exercício, Thiago Pampolha, sancionou a lei, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na justificativa, a parlamentar Verônica Lima argumentou que Rita “tornou-se um símbolo de transgressão e irreverência com músicas como Ovelha Negra’ e Agora Só Falta Você, que inspiraram milhões de brasileiros” e “inúmeras gerações de artistas, principalmente mulheres”.

CADEIA PRODUTIVA DA CIDADE