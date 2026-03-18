Niterói: Fernanda Sixel Neves ressaltou a importância da participação comunitária na construção das iniciativas do poder público - Luciana Carneiro

Niterói: Fernanda Sixel Neves ressaltou a importância da participação comunitária na construção das iniciativas do poder públicoLuciana Carneiro

Publicado 18/03/2026 21:13

Niterói - A Prefeitura lançou, nesta quarta-feira (18), o projeto Empreende Viradouro: Capacitando Mulheres e Jovens para o Futuro. A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades de qualificação profissional, empreendedorismo, geração de renda e inclusão para moradores do Complexo do Viradouro, na Plataforma Urbana Digital do Viradouro. O programa tem como meta capacitar diretamente 1.250 moradores e impactar mais de dez mil pessoas das comunidades do entorno, com foco na formação em empreendedorismo, tecnologia e mercado de jogos digitais.

Na fase final, 120 negócios liderados por mulheres serão selecionados para incubação, com capital semente médio de R$ 5 mil e acompanhamento técnico por seis meses. Já para os jovens, serão selecionados 15 estúdios de games, que receberão capital semente médio de R$ 8 mil, além de mentorias e acesso ao laboratório de e-sports.

A vice-prefeita Isabel Swan destacou o papel da iniciativa na ampliação de oportunidades e na promoção da autonomia econômica. “É um programa que promove uma virada e dá ferramentas para que mulheres entrem na era digital e fortaleçam seus negócios. Prosperar envolve várias frentes, e promover acesso é fundamental. É um trabalho coletivo: cada um faz a sua parte para construirmos uma cidade melhor”, afirmou.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), por meio da Plataforma Urbana Digital do Viradouro (PUD Viradouro), em parceria com a Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH) e a Organização de Inclusão Social Tecnologia (SOCIALTEC), com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O projeto atuará nas comunidades do Complexo do Viradouro, como Souza Soares, Morro do Cruz, Curral das Antas, Chiqueirinho, Mar de Rosas, União, Igrejinha, Garganta, Ponte Velha e Morro do Africano, estendendo-se a outros territórios periféricos de Niterói.

Com o lema “Empreender é futuro. O futuro é agora”, o programa busca fortalecer a autonomia econômica de mulheres e ampliar as oportunidades para jovens interessados na economia criativa e no setor de games.

Segundo Juliana Benício, secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, serão selecionadas 700 mulheres e 520 jovens. “Este é um projeto construído a muitas mãos, com o objetivo de transformar a vida das pessoas por meio da qualificação e do acesso a oportunidades”, destacou.

A coordenadora do programa Niterói por Elas e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, ressaltou a importância da participação comunitária na construção das iniciativas do poder público. “A gente acredita nas pessoas e na força das políticas públicas para gerar autonomia, renda e oportunidades. São centenas de vagas, oferecendo capacitação e apoio. Há várias portas sendo abertas”, disse.

Público prioritário

O Empreende Viradouro tem como público principal mulheres entre 16 e 60 anos — em sua maioria negras — interessadas em iniciar ou estruturar seus próprios negócios, além de jovens de 15 a 29 anos que desejam atuar no mercado de jogos digitais e tecnologia. A expectativa é que a iniciativa se consolide como uma das maiores ações de capacitação e empreendedorismo já realizadas no território.

Impacto econômico e social

O projeto está estruturado em três eixos: empreendedorismo feminino; games e tecnologia; e eventos e networking. A expectativa é que o Empreende Viradouro apoie diretamente a criação ou o fortalecimento de 135 empreendimentos locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do território e ampliando oportunidades de trabalho e renda. A iniciativa também pretende posicionar o Complexo do Viradouro como um polo emergente de empreendedorismo periférico e inovação comunitária, conectando talentos das comunidades às oportunidades da economia digital.