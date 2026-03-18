Niterói homenageia servidoras e destaca protagonismo feminino na gestão pública
Cerimônia integra a programação do Mês da Mulher e reforça avanços em políticas de equidade e valorização do serviço público
Niterói: Prêmio das Servidoras reconhece profissionais que atuam em diferentes frentes da administração pública, evidenciando a diversidade e a importância do trabalho feminino no dia a dia - Evelen Gouvêa
Niterói: Prêmio das Servidoras reconhece profissionais que atuam em diferentes frentes da administração pública, evidenciando a diversidade e a importância do trabalho feminino no dia a dia Evelen Gouvêa
Niterói – A Prefeitura de Niterói homenageou, nesta quarta-feira (18), 68 servidoras municipais de diferentes órgãos da administração pública, em reconhecimento ao trabalho, dedicação e contribuição dessas profissionais para o desenvolvimento da cidade. A cerimônia faz parte da programação do Mês da Mulher e reforça o compromisso do município com a valorização do funcionalismo e a promoção da igualdade de gênero.
O evento destacou o papel estratégico das mulheres na formulação e execução de políticas públicas, evidenciando a presença feminina como um dos pilares da administração municipal. Durante a solenidade, o prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância das servidoras para o funcionamento da cidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
“Neste mês das mulheres, quero registrar meu reconhecimento às servidoras da Prefeitura de Niterói, que têm papel fundamental na construção de uma cidade mais justa e eficiente. Como filho de servidores, sei o quanto esse papel é fundamental. Niterói é a melhor cidade em qualidade de vida e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse governo só dá certo porque mais de 70% do orçamento é comandado por mulheres. Governar é um trabalho coletivo, e nada disso seria possível sem a dedicação e a competência de todas vocês, profissionais que fazem a diferença todos os dias na vida da população”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.
Consolidado no calendário oficial do município, o Prêmio das Servidoras reconhece profissionais que atuam em diferentes frentes da administração pública, evidenciando a diversidade e a importância do trabalho feminino no dia a dia da cidade. A iniciativa também reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar políticas públicas voltadas à equidade de gênero, à autonomia feminina e ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres.
A primeira-dama, Fernanda Neves, que coordena o programa Niterói por Elas e é gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, destacou o protagonismo feminino na gestão e os avanços das políticas públicas voltadas às mulheres na cidade.
“Esta homenagem reconhece a força e o protagonismo das mulheres que constroem diariamente as políticas públicas em Niterói. Nós, mulheres, não somos contra os homens; queremos que eles caminhem lado a lado de forma respeitosa e harmônica. Em Niterói, nós somos a maioria dentro do governo: mais de 54% são mulheres. Essa homenagem também combate aquela falsa ideia de que muitas vezes as pessoas não são valorizadas. Aqui na Prefeitura de Niterói, as pessoas são o centro da nossa ação política, e nosso compromisso é seguir ampliando direitos, fortalecendo a rede de proteção e construindo uma cidade cada vez mais justa, segura e respeitosa para todas”, disse Fernanda.
A programação do Mês da Mulher segue ao longo de março com ações, campanhas e atividades voltadas ao empoderamento feminino, reafirmando Niterói como referência na construção de políticas públicas inclusivas e no reconhecimento do papel das mulheres na transformação social. A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, enfatizou o caráter coletivo das conquistas e a importância de políticas permanentes de valorização e proteção às mulheres.
“Sou servidora pública há mais de 15 anos e é sempre um prazer estar aqui no Prêmio das Servidoras. Este é um momento de reconhecer e valorizar as mulheres que constroem diariamente as políticas públicas em Niterói. A violência não nos define, e trabalhamos firmemente, todos os dias, para fortalecer o protagonismo feminino na nossa cidade. Seguimos avançando com ações concretas de proteção, autonomia e empoderamento feminino, fortalecendo uma rede que cuida de todas as mulheres, dentro e fora do serviço público”, afirmou.
Entre as homenageadas, estava Camille Ferraz, da Secretaria de Participação Social. “Sou servidora há mais ou menos 20 anos na Prefeitura. Trabalho na área de análise de convênios e foi uma imensa gratidão ter sido homenageada aqui na Sempas. Venho de outras secretarias e me sinto muito acolhida por toda a equipe. Fico feliz com esse reconhecimento do meu trabalho. Isso foi muito gratificante para mim”, destacou.
A recepcionista Margarida Reis trabalha na Coordenadoria Niterói de Bicicleta e ficou surpresa com a homenagem. “Eu não podia nem imaginar. Fiquei muito feliz por ser a indicada à homenagem pela coordenadoria. É uma honra e só tenho que agradecer. Este é um grande reconhecimento ao meu trabalho", pontuou.
Relação das servidoras homenageadas em 2026:
Administração Regional de Icaraí: Alessandra Souza
Guarda Civil Municipal SEOP-GCM: Aline Gonçalves Montes de Melo (GCM Montes)
Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados: Priscilla Lundstedt Rocha
Administração Regional de Maravista, Itacoatiara, Serra Grande e Engenho do Mato: Ana Caroline Braga de Souza Furtado
Secretaria Municipal de Direitos Humanos: Ana Cyrino
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos: Ana Lúcia da Conceição Ribeiro Costa
Pacto Niterói Contra a Violência: Ana Maria Machado Vieira
Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A Ltda: Andreia Lopes Coutinho
Procuradoria Geral do Município: Angélica Gonçalves
Administração Regional do Sapê: Bruna Fernanda Azevedo Soares
Coordenadoria de Acessibilidade: Camila Rodrigues
Secretaria Municipal de Urbanismo: Camille Ferreira Pinheiro
Secretaria Municipal de Participação Social: Camille Ribeiro de Mascarenhas Ferraz
Administração Regional de Jurujuba e Preventório: Carla de Carvalho Ferreira
Secretaria Executiva: Ciléa Soares da Matta
Gabinete do Prefeito: Cláudia Regina Victor
Coordenadoria Geral de Comunicação: Danielly Valerio da Silva
Fundação de Arte de Niterói – FAN: Dardana Rangel Macedo
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão: Déia Bonfim
Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu: Dilma Ferreira da Silva
Secretaria do Idoso: Elisangela dos Santos Galdino Dias
Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia – SMICT: Fabiana da Silva Leite Nogueira
Administração Regional Engenhoca e Tenente Jardim: Fabiana Santos Miranda
Coordenadoria da Juventude de Niterói: Fabiane Fernandes Barbosa
Coordenadoria Especial de Direito dos Animais: Fernanda Campista
ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói: Flavia Cristina Balbino Rangel
Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas: Francinni Costa Vianna
Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói: Isabel Cristina da Silva Rodrigues
Gabinete da Vice-Prefeita: Isabella Faria Rimoli da Silva Condeixa
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária: Ivana Maria Fortunato de Barros
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil: Josiane de Oliveira
Secretaria Municipal do Clima e Sustentabilidade: Juliana Baptista Silva
Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura: Juliana de Avellar
Administração Regional de São Francisco e Charitas: Julieta Monteiro Marques
Administração Regional do Ingá: Kenia Cristina Jardim Gomes
Coordenadoria de Gestão de Eventos: Lara Maciel Santos
Administração Regional de Santa Rosa: Larissa de Queiroz Cardozo Ribeirinho Gualberto
Administração Regional do Fonseca, Cubango, Camarujo: Leandra Tardelli Maimone
Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda: Livia Carollyna Silva Pereira
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária: Lorena Cristine Silva Santos
Nittrans Trânsito S/A: Luane de Almeida Santos
Gabinete de Gestão Integrada Municipal: Luciana Cunha Machado
Coordenadoria Niterói de Bicicleta: Margarida Christina Reis da Almeida
Administração Regional do Barreto: Maria Tereza de Aguiar da Silva
Administração Regional do Largo da Batalha, Badu e Cantagalo: Mariana Esteves Soares Mendes
Secretaria Municipal de Administração: Mariana Rinaldi Mendonça
Administração Regional de Santa Bárbara e Baldeador: Michelle dos Santos Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde: Miriam Rangel Barquette
Controladoria-Geral do Município: Nagylla de Salles Teixeira Neta
Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão: Nicole Pinto Figlioli
Secretaria Municipal de Fazenda: Nilcéia de Souza Duarte
Administração Regional Ponta D’Areia: Paloma Cavalcante Milane dos Santos
Fundação Municipal de Educação: Pamella Passos de Souza
Escritório de Gestão e Projetos - EGP: Patrícia da Silva Sousa Guedes
Grupo Executivo Caminho Niemeyer: Patrícia Pereira Azeredo
Niterói Prev: Patrice Barcellos London
Administração Regional Ilha da Conceição: Rita de Cássia Diniz de Carvalho
Secretaria Municipal de Educação: Rita de Cássia Félix Merecci e Mello
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro: Roseli Araujo da Silva
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Salete Peres de Faria
CLIN - Companhia de Limpeza Urbana de Niterói: Sandra da Silva Souza
Regional do Rio do Ouro: Sueli Rodrigues Alves da Glória
Secretaria Municipal de Governo: Thaís Mattos da Rocha Mansur
Cerimonial do Prefeito: Vanessa Macedo Braga
Secretaria Municipal das Culturas: Viviane Marins Burger
Núcleo de Gestão Estratégica: Yanca Borges Campos Tonhati
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade: Jussara Kamily Alvarenga Silvano Castro
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