Niterói: Benny Briolly construiu sua trajetória política a partir da militância em direitos humanos e na defesa da população LGBTQIAPN+ - Divulgação

Niterói: Benny Briolly construiu sua trajetória política a partir da militância em direitos humanos e na defesa da população LGBTQIAPN+Divulgação

Publicado 18/03/2026 19:21 | Atualizado 18/03/2026 21:05

Niterói - A recente eleição da deputada federal Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados segue repercutindo em todo o país — e voltou ao centro do debate após novas declarações do apresentador Ratinho. Alvo de críticas por comentários feitos anteriormente, ele reafirmou sua posição ao se pronunciar novamente sobre o tema, destacando que não pretende mudar de opinião em relação ao fato de uma mulher trans ocupar o comando do colegiado.

A fala do apresentador ocorre em meio a uma onda de reações nas redes sociais. Assim como Ratinho, parte dos internautas também se posicionou de forma contrária à escolha de Erika Hilton, levantando questionamentos sobre a presença de mulheres trans em espaços de liderança voltados às políticas públicas para mulheres. Por outro lado, a deputada acionou o Ministério Público Federal (MPF) por transfobia e pediu a suspensão do programa, enquanto o Ministério das Comunicações e o SBT analisam o caso e possíveis medidas.

A discussão, que ganhou força em Brasília, no entanto, não é inédita em outras regiões do país. No Rio de Janeiro, essa realidade já existe há dois anos. Na Câmara Municipal de Niterói, a vereadora Benny Briolly — primeira mulher trans eleita e reeleita no estado — preside desde 2024 a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, participando ativamente da formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas à pauta feminina no município.

Durante sua gestão, a comissão analisou e acompanhou dezenas de iniciativas. Segundo a parlamentar, cerca de 62 propostas (das 101 apresentadas na casa) tratam diretamente de políticas para mulheres, enquanto outras dialogam de forma transversal com o tema dentro da agenda legislativa. Entre as ações com participação direta de Benny está a implementação das Salas Lilás na rede municipal de saúde, destinadas ao atendimento especializado de mulheres vítimas de violência — iniciativa que nasceu de um projeto de lei de sua autoria e foi posteriormente incorporada como política pública.

Outro destaque foi a inclusão de absorventes nas cestas básicas distribuídas pelo município, medida voltada ao enfrentamento da pobreza menstrual. A proposta surgiu após articulação da vereadora com a Secretaria Municipal de Assistência Social e acabou sendo incorporada à política de segurança alimentar da cidade.

A vereadora também participou do debate que resultou na criação de um benefício municipal para mulheres vítimas de violência doméstica, além de atuar no fortalecimento da rede de atendimento e na articulação de iniciativas parlamentares em nível nacional.

Entre as legislações aprovadas com sua autoria ou participação estão a Lei 47/2024, que institui a campanha permanente de combate ao machismo nas escolas públicas; a Lei 159/2025, que garante prioridade em matrícula ou transferência para mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes; a Lei 23/2025, que orienta o atendimento em saúde nas Salas Lilás; a Lei 94/2026, que garante o direito de desembarque fora do ponto de ônibus à noite; e a Lei 88/2026, que cria um programa educacional de enfrentamento à misoginia digital nas escolas.

Natural de Niterói, Benny Briolly construiu sua trajetória política a partir da militância em direitos humanos e na defesa da população LGBTQIAPN+. Ao se tornar a primeira mulher trans eleita no estado do Rio de Janeiro, abriu caminho para maior representatividade na política institucional — cenário que, na prática, já demonstra resultados concretos na condução de políticas públicas voltadas às mulheres.