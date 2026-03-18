Niterói: cidade mostra a importância de aliar grandes eventos ao desenvolvimento local - Divulgação

Niterói: cidade mostra a importância de aliar grandes eventos ao desenvolvimento localDivulgação

Publicado 18/03/2026 00:59

Niterói - A Praia de Icaraí vai sediar dois grandes eventos esportivos gratuitos no próximo fim de semana (dias 21 e 22). No trecho em frente à Rua Otávio Carneiro, acontece o Areia Games, um torneio inédito de vôlei de praia que reúne seis das melhores duplas femininas do mundo, três brasileiras e três internacionais. Já no trecho entre as ruas Lopes Trovão e Pereira da Silva acontece o Niterói Esportes de Praia, que reunirá atletas e amantes do beach tennis, vôlei de praia e futevôlei em dois dias de muita competição e integração.

"Niterói se credencia para receber grandes eventos internacionais ao mesmo tempo em que investe em novos talentos do esporte, movimenta a economia local e fortalece o turismo e a imagem da cidade como capital dos esportes de areia”, destaca o prefeito Rodrigo Neves.

Niterói Esportes de Praia – As inscrições para as competições, abertas para atletas de 15 a 45 anos, foram um sucesso e esgotaram em poucas horas. Ao todo, foram preenchidas 230 vagas para beach tennis, 180 para futevôlei e 160 para vôlei de praia, demonstrando a força e o interesse da população pelas modalidades.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento de novos talentos.

“Eventos de fomento e de motivação das modalidades são fundamentais para a descoberta de novos atletas. Muitos desses jovens têm potencial para, no futuro, se credenciarem ao Bolsa Atleta, programa que acaba de ser assinado pelo prefeito Rodrigo Neves. É uma forma de incentivar o esporte desde a base até o alto rendimento”, afirmou Gallo.

Além da programação de competições, o Niterói Esportes de Praia terá um espaço especial para o público feminino. O projeto Mulher em Movimento, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, estará presente com atividades físicas gratuitas, promovendo saúde e bem-estar para todas as participantes.

A expectativa é de que as quadras fiquem cheias, com arquibancadas vibrantes e atletas dando um show na areia. O evento acontece paralelamente ao Areia Games, consolidando o fim de semana como uma grande celebração do esporte na cidade.

Areia Games - A primeira edição do Areia Games promoverá um confronto entre os times Brasil e Mundo. O Time Brasil será formado pelas atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia; pela dupla Carol Solberg e Rebecca, que fechou 2025 em 1º lugar no ranking mundial; e pela dupla que ocupa a 2ª posição no ranking mundial, Thâmela e Victoria.

Já pelo Time Mundo entrarão na arena as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandie; a dupla da Letônia Tina Graudina e Anastasja Samoilova, 1ª colocada no Campeonato Mundial no ano passado, na Austrália; e a dupla número um da Alemanha, Müller e Tillman.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, que também é presidente da Comissão de Atletas e medalhista olímpica, destacou a importância de aliar grandes eventos ao desenvolvimento local.

"Receber atletas desse calibre na nossa cidade é uma injeção de ânimo e inspiração, especialmente no mês da mulher. Ver a Duda, a Ana Patrícia e a Carol Solberg na areia de Icaraí motiva meninas, famílias e toda uma geração. Mas o mais importante para nós é transformar essa visibilidade em oportunidade concreta. A Prefeitura patrocina o evento justamente para garantir esse legado: a formação dessas turmas para a nossa rede municipal, incluindo os jovens do PESC, são a certeza de que o esporte está cumprindo seu papel de inclusão e transformação", disse Isabel Swan.

Programação do Niterói Esportes de Praia:

Sábado – 21 de março

· Categoria B (Feminino e Masculino)

· Categoria D (Feminino e Masculino)

· Categoria C Mista

· Categoria Fun Mista

Domingo – 22 de março

· Categoria C (Feminino e Masculino)

· Categoria Fun (Feminino e Masculino)

· Categoria B Mista

· Categoria D Mista

Programação do Areia Games:

20/03 (sexta-feira)

10h às 12h: coletiva de imprensa

15h às 17h30: treinos na arena

21/03 (sábado)

13h: Jogo de Ouro – Jackie/Sandra x Duda/Ana Patrícia, em set único de 15 pontos

13h30 às 17h30: Fase Classificatória – 9 jogos entre os times Brasil e Mundo (jogos em set único de 21 pontos)

22/03 (domingo)

11h: Brasil x Mundo – rodízio de duplas, em melhor de 3 sets, com 5 pontos para o time vencedor

12h30: Brasil x Mundo – quarteto, valendo 3 pontos para o time vencedor

13h: disputa do bronze – Brasil x Mundo (duplas), valendo 3 pontos para o time vencedor

13h30: disputa do ouro – Brasil x Mundo (duplas), valendo 5 pontos para o time vencedor