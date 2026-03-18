Niterói: Quando a empresa cumpre o seu papel, emite a nota fiscal e recolhe os seus tributos, mais políticas públicas podem ser implementadas - Reprodução

Niterói: Quando a empresa cumpre o seu papel, emite a nota fiscal e recolhe os seus tributos, mais políticas públicas podem ser implementadasReprodução

Publicado 18/03/2026 01:06

Niterói - O NitNota Cidadã, programa da Prefeitura de Niterói que incentiva a cidadania fiscal, passa por mudanças estratégicas este ano. A principal novidade é a concentração do calendário: em vez dos quatro sorteios realizados nos anos anteriores, 2026 contará com três grandes datas. A mudança visa otimizar o programa e oferecer prêmios individuais com impacto direto no bolso do cidadão.

“Decidimos fazer alterações no NitNota Cidadã para termos um número maior de contribuintes que podem ser premiados. A NitNota começou na minha primeira gestão. Ela fortalece a relação entre a Prefeitura e os cidadãos, e promove maior transparência e eficiência na arrecadação de tributos. A cidade é exemplo de gestão que alia tecnologia, inovação e responsabilidade fiscal para melhorar a vida dos cidadãos”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Com a nova estrutura, o valor total de prêmios permanece de R$ 1 milhão. Porém, a estratégia agora é a pulverização: serão contemplados 96 niteroienses. No sorteio que será realizado no dia 21 de outubro, os prêmios principais serão dois de R$ 100 mil, além de quatro prêmios de R$ 50 mil, dez de R$ 10 mil e vinte de R$ 5 mil. Os prêmios deste sorteio serão entregues em 22 de novembro, dia do aniversário da cidade.

Os outros dois sorteios do NitNota Cidadã serão nos dias 18 de abril e 11 de julho. Em cada uma destas datas, serão dois prêmios de R$ 20 mil; quatro prêmios de R$ 10 mil e vinte quatro prêmios de R$ 5 mil.

“Resolvemos alterar a dinâmica da premiação para ficar mais atrativa aos cidadãos e ampliar as chances de ganhar. A ideia é estimular uma participação maior da população no programa, incentivando que mais pessoas façam seu cadastro e passem a exigir a nota fiscal. Essa mudança fortalece a cultura de cidadania fiscal, contribui para a arrecadação e ainda possibilita que mais participantes sejam beneficiados com os prêmios”, afirmou o subsecretário da Receita Municipal, Vinicius Fundo.

Outra alteração importante para este ciclo é que as Organizações da Sociedade Civil não integram mais este modelo de sorteio, que passa a ser voltado exclusivamente aos contribuintes pessoa física.

Como participar: O funcionamento do NitNota é simples: o cidadão deve se cadastrar uma vez no site do programa (www.nitnota.com.br), pedir o CPF em notas de serviços ou de produtos, e acompanhar seus números da sorte pelo site. Cada nota solicitada gera uma nova chance de ganhar.

Confira as datas dos sorteios de 2026:

18 de abril

11 de julho

21 de outubro

Resumo das premiações (por sorteio):

1º e 2º sorteio: R$ 200.000,00 (cada)

3º sorteio: R$ 600.000,00

O NitNota Cidadã é um Programa de incentivo à emissão de Notas Fiscais de Serviços e de Produtos (NFS-e / NFC-e). Quando a empresa cumpre o seu papel, emite a nota fiscal e recolhe os seus tributos, mais políticas públicas podem ser implementadas.

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