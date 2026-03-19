Niterói: projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantes - Paulo Batelli

Niterói: projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantesPaulo Batelli

Publicado 19/03/2026 13:16

Niterói - O Dia Mundial da Síndrome de Down (comemorado em todo mundo dia 21/03), será celebrado em Niterói no 1º Encontro ParticipAção T21, na Praça César Tinoco, conhecida como Praça do Ingá, no domingo (22/03) das 9h às 13h. O Instituto Gingas, que promove a cultura afro-brasileira e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência através da capoeira, é presença garantida no evento.

O 1º Encontro ParticipAção T21 é um coletivo realizado em mobilização ao Dia Mundial da Síndrome de Down. O encontro vai integrar cultura e arte, promover momentos de interação e abrir espaços de diálogo, incentivando o protagonismo e a participação da comunidade.

"Das 10h às 11h, a programação traz uma Roda de Integração do Instituto Gingas, conduzida pelo aluno Kleyton Alves, que tem síndrome de Down, prometendo muita ginga e capoeira. O encontro também contará com uma ação do Pontão de Acessibilidade Din Down Down, que realizará um cadastro destinado a pessoas com deficiência e seus familiares para conectá-los às atividades culturais da cidade.

Mais do que um encontro, este é um momento de amizade, acolhimento e pertencimento, onde pessoas com T21 mostram seus talentos, suas vozes e sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor.

O evento é realizado pelo Coletivo Nitdown, Resenha Mãe de 3, Coletivo TRANSIÇÃO (UFF, UFRJ, FBASD), Autodefensoria – Transição, Instituto Teatro Novo e Associação Fluminense de Amparo aos Cegos.

Já o Instituto Gingas é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos na cidade. A instituição trabalha o projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família, visa fortalecer os laços familiares e promover a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência matriculados nas redes públicas de ensino de Niterói, Saquarema, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias. O projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantes, com o objetivo de construir uma comunidade mais justa e inclusiva.