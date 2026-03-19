Niterói: projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantesPaulo Batelli
Niterói celebra Dia Mundial da Síndrome de Down em evento na Praça do Ingá
Encontro também contará com uma ação do Pontão de Acessibilidade Din Down Down
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Moradores são chamados a definir o futuro da Praia de Charitas
Prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programa, política pública federal voltada à gestão integrada da zona costeira
Niterói alcança 100% da frota de ônibus climatizada
Prefeito Rodrigo Neves acompanhou a substituição dos últimos veículos sem ar-condicionado, no Caramujo
Niterói lança projeto Empreende Viradouro para capacitar mulheres e jovens
Iniciativa em empreendedorismo, tecnologia e games prevê incubação de 120 negócios liderados por mulheres e 15 estúdios de games, com capital semente de até R$ 8 mil
Niterói lidera ranking internacional e é apontada como a cidade mais amiga da bicicleta da América Latina
Reconhecimento é em função das políticas públicas e investimentos em mobilidade feitos pela Prefeitura
Neltur abre inscrições de curso para qualificar mulheres no setor de turismo
Projeto é destinado a 40 mulheres, com prioridade para aquelas em situação de violência
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