Niterói: prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programaReprodução Internet
O encontro reúne técnicos dos governos municipal, estadual e federal e integra o Projeto Orla, baseado no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). O sucesso do PGI, no entanto, dependerá diretamente da participação de moradores, esportistas e comerciantes. A programação inclui, ainda, visita de campo à Praia de Charitas.
Charitas ficou de fora das etapas iniciais do Projeto Orla por conta de uma questão jurídica envolvendo proprietários de quiosques e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A situação levou a União de Síndicos de Charitas (USC) a acionar a Prefeitura. Cinco anos depois da exclusão, o prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programa, política pública federal voltada à gestão integrada da zona costeira.
O Projeto Orla tem como objetivo orientar o planejamento territorial e a ocupação das orlas marítimas de forma sustentável, articulando instrumentos de gestão ambiental, urbanística, patrimonial e social. As oficinas dos dias 24 e 25 serão espaços de escuta, diálogo e construção coletiva, como destacaram técnicos durante o Seminário de Sensibilização realizado na última quarta-feira.
Representante da SPU, Antônio Amil Lisboa ressaltou a importância do engajamento popular. "Charitas tem tudo para construir um excelente PGI. Haverá uma equipe capacitada para ouvir todos os segmentos. É fundamental que a população abrace essa causa".
Analista ambiental do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Luiz Eduardo Moraes reforçou o papel da sociedade civil. "Quem vive o dia a dia da praia é quem melhor pode apontar problemas e soluções. Após as oficinas e a etapa de campo, será formado um comitê com participação da sociedade civil para executar o programa".
No dia 25, também a partir das 9h, estão previstas a apresentação de projetos para a área, construção de cenários para a orla e definição das próximas etapas.
Especialista em planejamento integrado do espaço marinho, Ricardo Haponiuk destacou a importância do processo. "Estamos ansiosos para chegar ao PGI, mas é preciso cumprir todas as etapas. As oficinas serão fundamentais para avançarmos".
As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/BrgRN615RcG4NoL27
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