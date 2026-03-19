Niterói: prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programa - Reprodução Internet

Niterói: prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programaReprodução Internet

Publicado 19/03/2026 09:43

Niterói - O Plano de Gestão Integrada (PGI), que vai definir o futuro da Praia de Charitas, começa a ser delineado nos dias 24 e 25 (terça e quarta-feira), durante a Oficina de Planejamento Participativo, das 9h às 17h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em São Francisco.



O encontro reúne técnicos dos governos municipal, estadual e federal e integra o Projeto Orla, baseado no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). O sucesso do PGI, no entanto, dependerá diretamente da participação de moradores, esportistas e comerciantes. A programação inclui, ainda, visita de campo à Praia de Charitas.



Charitas ficou de fora das etapas iniciais do Projeto Orla por conta de uma questão jurídica envolvendo proprietários de quiosques e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A situação levou a União de Síndicos de Charitas (USC) a acionar a Prefeitura. Cinco anos depois da exclusão, o prefeito Rodrigo Neves solicitou à SPU a reintegração da praia ao programa, política pública federal voltada à gestão integrada da zona costeira.



O Projeto Orla tem como objetivo orientar o planejamento territorial e a ocupação das orlas marítimas de forma sustentável, articulando instrumentos de gestão ambiental, urbanística, patrimonial e social. As oficinas dos dias 24 e 25 serão espaços de escuta, diálogo e construção coletiva, como destacaram técnicos durante o Seminário de Sensibilização realizado na última quarta-feira.



Representante da SPU, Antônio Amil Lisboa ressaltou a importância do engajamento popular. "Charitas tem tudo para construir um excelente PGI. Haverá uma equipe capacitada para ouvir todos os segmentos. É fundamental que a população abrace essa causa".



Analista ambiental do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Luiz Eduardo Moraes reforçou o papel da sociedade civil. "Quem vive o dia a dia da praia é quem melhor pode apontar problemas e soluções. Após as oficinas e a etapa de campo, será formado um comitê com participação da sociedade civil para executar o programa".