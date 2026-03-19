Niterói: José Luiz Valente Pascoal ressalta que indicadores como a queda do desemprego e a relativa estabilidade econômica observada nos últimos anos contribuem para manter um ambiente de atividade equilibrado - Divulgação

Niterói: José Luiz Valente Pascoal ressalta que indicadores como a queda do desemprego e a relativa estabilidade econômica observada nos últimos anos contribuem para manter um ambiente de atividade equilibradoDivulgação

Publicado 19/03/2026 13:19