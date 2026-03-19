Niterói: José Luiz Valente Pascoal ressalta que indicadores como a queda do desemprego e a relativa estabilidade econômica observada nos últimos anos contribuem para manter um ambiente de atividade equilibradoDivulgação
Na conversa, Pascoal destaca que o ambiente de negócios deve atravessar um período desafiador, influenciado tanto por fatores internos quanto externos. A proximidade de eleições presidenciais polarizadas no Brasil e as tensões geopolíticas internacionais, segundo ele, tendem a impactar o comportamento do consumidor.
“O consumo depende não apenas da renda, mas também da confiança. Quando há instabilidade no cenário político ou econômico, o consumidor naturalmente se torna mais cauteloso”, avalia.
Apesar do contexto de incerteza, José Luiz Valente Pascoal ressalta que indicadores como a queda do desemprego e a relativa estabilidade econômica observada nos últimos anos contribuem para manter um ambiente de atividade razoavelmente equilibrado no comércio.
O empresário também destaca o papel estratégico da Fecomércio RJ na articulação de políticas públicas e na representação do setor produtivo. Para ele, a entidade ampliou sua atuação e hoje exerce influência relevante no debate sobre o desenvolvimento econômico e social do estado.
“A Fecomércio alcançou um nível de representatividade e respeitabilidade que fortalece todo o setor de comércio de bens e serviços do Rio de Janeiro”, afirma.
O ex-presidente do Sindilojas Niterói defende ainda que os sindicatos locais busquem ampliar sua capacidade de gestão e articulação com o poder público, aproveitando a força institucional da federação para fortalecer a atuação nos municípios. Segundo ele, a formação de lideranças e o engajamento dos empresários nas entidades de classe são fundamentais para ampliar a representatividade do setor. Para ele, a presença de representantes da iniciativa privada na administração pública contribui para tornar processos mais ágeis e aproximar decisões governamentais da realidade empresarial.
A conversa também aborda temas ligados ao desenvolvimento urbano e econômico de Niterói. José Luiz Valente Pascoal fala da expectativa em torno da reurbanização da Avenida Amaral Peixoto, considerada uma das principais intervenções previstas para o Centro da cidade nas últimas décadas. Segundo ele, a revitalização pode impulsionar o comércio e estimular a recuperação da região central.
O potencial turístico do município também foi tema da conversa. Na avaliação do empresário, Niterói possui vocação clara para o turismo, com destaque para suas praias e equipamentos culturais como o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Para José Luiz Valente Pascoal, no entanto, o desafio está em estruturar políticas e estratégias capazes de ampliar a permanência dos visitantes na cidade e fortalecer a economia local.
Assista ao episódio completo em https://www.youtube.com/watch?v=QGE_QA8uVDE
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.