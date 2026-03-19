Niterói: programação reúne diversas atividades gratuitas e abertas ao público - Sergio Bonelli

Niterói: programação reúne diversas atividades gratuitas e abertas ao públicoSergio Bonelli

Publicado 19/03/2026 16:28 | Atualizado 19/03/2026 16:28

Niterói - Como parte das ações do Mês da Mulher, o Circuito Pedalar nas Paineiras reúne mobilidade urbana, cultura, lazer e inclusão social em uma programação pensada para a comunidade, com incentivo à participação feminina em atividades esportivas e de bem-estar. O evento acontece neste sábado (21), das 9h às 14h, no Condomínio Jardim das Paineiras, no Badu.



A iniciativa é promovida pelo Projeto Social Pedalar, em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semobi), Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Secretaria de Esporte e Lazer e CLIN.



“Mais do que um evento, o Circuito Pedalar nas Paineiras é uma oportunidade de aproximar a comunidade da bicicleta e mostrar como ela pode ser uma ferramenta de inclusão, saúde e convivência. A proposta é criar um espaço de encontro, aprendizado e lazer para os moradores”, destaca Jairo Sena, criador do Projeto Pedalar.



Para Fernanda Neves, coordenadora do Programa Niterói Por Elas e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, o evento reflete o trabalho integrado que vem sendo desenvolvido na cidade.



“O Circuito traduz, na prática, o esforço de levar políticas públicas para mais perto da vida real das mulheres, considerando seus territórios, rotinas e desafios. Quando falamos de mobilidade, falamos também de autonomia, acesso à cidade e qualidade de vida. O Niterói Por Elas existe para que todas as áreas do governo construam ações que garantam direitos e incentivem as mulheres a ocuparem todos os espaços com segurança, lazer e cuidado”, afirmou.



A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, destaca a importância de realizar a ação no território.



“Celebrar o Mês da Mulher em um espaço como o Jardim das Paineiras reforça o papel da habitação de interesse social na promoção de qualidade de vida e no desenvolvimento das comunidades. O Badu tem uma forte liderança feminina, com mulheres protagonistas na vida comunitária. Iniciativas como essa valorizam essas trajetórias e fortalecem ainda mais os territórios”, disse.



Alinhada ao Mês da Mulher, a programação foi pensada para valorizar, reconhecer e fortalecer o protagonismo feminino na comunidade do Badu. Voltado especialmente para mulheres, crianças, jovens e moradores da região, o evento utiliza a bicicleta como ferramenta para incentivar hábitos saudáveis, promover autonomia e ampliar o acesso à mobilidade ativa.



O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressalta que a ação também aproxima as políticas públicas do cotidiano da população.



“A bicicleta conecta mobilidade, saúde, cultura e lazer. Quando chega acompanhada de atividades e serviços, se torna uma poderosa ferramenta de inclusão. A Prefeitura de Niterói vem investindo em uma cidade mais humana e acessível, e iniciativas como essa reforçam o papel da mobilidade ativa no fortalecimento das comunidades”, afirmou.



A proposta também busca fortalecer a convivência comunitária, estimular a educação no trânsito e valorizar a cultura local, criando um ambiente de integração e participação.



A programação reúne diversas atividades gratuitas e abertas ao público. Entre os destaques estão oficina de mecânica básica de bicicletas, com revisão colaborativa para até 50 participantes; circuito recreativo com monitor educativo; customização de camisas com temática bike; oficina de dança voltada ao público feminino; apresentação do “Mágico da Bicicleta”; e roda de samba com artistas locais.



O evento também contará com serviços das secretarias municipais e pontos de hidratação. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária também vai atender a população e orientar sobre as políticas habitacionais. A Secretaria de Saúde, por sua vez, realizará a distribuição de preservativos e absorventes, além de aferição de pressão arterial e testes rápidos para HIV. Já a Secretaria da Mulher oferecerá orientações e materiais informativos sobre os serviços disponíveis. A Secretaria de Esporte promoverá uma aula de yoga, enquanto a CLIN apresentará uma exposição de materiais reciclados.



O Condomínio Jardim das Paineiras é majoritariamente formado por mulheres chefes de família e conta com uma gestão liderada por uma síndica e diversas subsíndicas, com apenas um subsíndico homem. Esse cenário reforça o alinhamento do território com o propósito do circuito de valorizar e fortalecer a presença feminina nos espaços de convivência, esporte e bem-estar.



Serviço



Data: Sábado (21), das 9h às 14h

Local: Condomínio Jardim das Paineiras

Endereço: Estrada Guilhermina Bastos, 804, Badu, Niterói