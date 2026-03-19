Niterói: entrada para os dois dias é grátis e o público contará com uma área de alimentação com sanduíches e cervejas artesanais, banheiros químicos e diversas atrações - Divulgação

Niterói: entrada para os dois dias é grátis e o público contará com uma área de alimentação com sanduíches e cervejas artesanais, banheiros químicos e diversas atraçõesDivulgação

Publicado 19/03/2026 18:46

Niterói - Cerca de 570 atletas estão inscritos para participarem do Niterói Esportes de Praia, que acontece neste sábado (21) e domingo (22), na Praia de Icaraí, na disputa de campeonatos de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei. As disputas acontecerão no trecho entre as ruas Pereira da Silva e Presidente Backer, das 8h às 18h, com uma grande estrutura que inclui a arena principal, 18 quadras (10 de beach tennis, 4 de futevôlei e 4 de vôlei) e arquibancada coberta.

Entre os atletas – algumas categorias aceitaram inscrições a partir dos 12 anos – estão profissionais e amadores. Entre os já consagrados em suas modalidades nomes como: Márcio Gaudie e Arthur Apicelo, no vôlei de praia; Guilherme Nagib, Luís Bahia e Ibson Júnior no futevôlei e; no beach tennis, Maurício Ultramar e Danrley Bezerra no masculino, além da dupla feminina Marina Trindade e Juliana Brutt.

A entrada para os dois dias de disputa é grátis e o público contará com uma área de alimentação com sanduíches e cervejas artesanais, banheiros químicos e diversas atrações. Já na sexta-feira, dia de entrega dos kits para os atletas, a partir das 18h, tem show de Raphaelo Mazzei. No sábado, às 19h, será a vez do grupo Ayoa – o Rappa Cover. A arena também contará com locução esportiva ao vivo de Rick Lopes e sorteios de brindes da Blueman.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destaca que iniciativas desse porte ajudam a fortalecer o esporte em Niterói e a ampliar as oportunidades para novos talentos. “Eventos de fomento e de motivação das modalidades são fundamentais para a descoberta de novos atletas. É uma forma de incentivar o esporte desde a base até o alto rendimento. Esses eventos são de extrema importância também para a cidade porque não só estimulam o esporte, mas divulgam o nome de Niterói, atraindo turistas e gerando emprego” afirmou.

As disputas serão realizadas em duplas no beach tennis e no futevôlei e em quartetos no vôlei de praia. No sábado e domingo tem vôlei 4X4 masculino e feminino. No futevôlei, as disputas de sábado acontecerão às 8h na modalidade escolinha e às 11h no intermediário; já no domingo, às 8h será iniciante e, às 11h, open. O beach tennis no sábado tem disputa das categorias B e D feminino e masculino, C mista e FUN mista; no domingo, C feminino e masculino, FUN feminino e masculino e B e D mista.

“Sou organizador do Circuito Niteroiense de Beach Tennis e praticante do esporte há mais de 12 anos. Tenho acompanhado de perto o crescimento da modalidade. Hoje, são diversos points e escolas espalhados por praticamente todas as praias, o que mostra como o esporte vem se consolidando. Um torneio como esse só vem a somar e fortalecer ainda mais esse movimento”, afirma William Siqueira, um dos destaques do Niterói Esportes de Praia.

Ele destaca ainda o protagonismo da cidade no cenário estadual. “Niterói foi campeã da Copa dos Municípios, um torneio importante que reuniu 12 cidades do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra o nível dos nossos atletas e o quanto o beach tennis evoluiu por aqui”, ressalta.

A realização do Niterói Esportes de Praia é do Instituto Faspar, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Clin, Águas de Niterói, A Tribuna e patrocínio da Blueman, Bistrô MAC, Restaurante Chalé Dois e Clini Saúde, parceiros que contribuem para a montagem da estrutura, realização das competições e nas atrações culturais, reforçando a importância da união entre poder público e iniciativa privada no fortalecimento do esporte, incentivo de novos talentos e promoção de grandes eventos na cidade.