Niterói: operação fez fiscalização no Barreto - Divulgação

Niterói: operação fez fiscalização no BarretoDivulgação

Publicado 20/03/2026 11:25

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (19), mais uma etapa da Operação Pharmakon. A força-tarefa, que reuniu o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a Polícia Civil (78ª DP) e a Vigilância Sanitária, fiscalizou um supermercado no bairro do Barreto após denúncias de armazenamento inadequado de produtos e falta de higiene. A ação resultou no descarte de alimentos impróprios para consumo e na emissão de termos de intimação para a regularização imediata do estabelecimento.

A ofensiva foi deflagrada a partir de informações estratégicas colhidas pelo Disque-Denúncia, em convênio com o GGIM, potencializadas por relatos e vídeos que circularam em redes sociais apontando a presença de roedores e falhas graves na conservação de perecíveis. Durante a inspeção técnica, os agentes confirmaram irregularidades como falhas no sistema de congelamento de aves e a presença de produtos com prazo de validade expirado.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou que a Operação Pharmakon integra uma nova estratégia de atuação conjunta voltada à saúde pública. “Estamos ampliando a integração entre os órgãos de segurança e fiscalização para proteger a população e coibir práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores”, afirmou.

O delegado titular da 78ª DP (Fonseca), Gabriel Poiava, também ressaltou a importância da ação coordenada entre as instituições. “A atuação conjunta permite identificar, autuar e responsabilizar estabelecimentos que descumprem a legislação, garantindo mais segurança e proteção à população”, declarou.

O supermercado alvo da fiscalização recebeu um Termo de Intimação da Vigilância Sanitária e terá o prazo rigoroso de 30 dias para adequar todas as pendências estruturais e de armazenamento apontadas no relatório técnico. Caso as exigências não sejam cumpridas, o estabelecimento poderá sofrer multas pesadas e interdição definitiva.

A Operação Pharmakon seguirá com ações em outros bairros da cidade e reflete o amadurecimento das políticas de gestão integrada em Niterói. Ao unir o braço operacional da segurança com a expertise técnica da Vigilância Sanitária, a administração municipal cria um cerco contra a precarização de serviços essenciais, elevando o padrão de exigência para o comércio local e reafirmando o compromisso com a qualidade de vida e o ordenamento urbano.