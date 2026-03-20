Niterói: operação fez fiscalização no BarretoDivulgação
Niterói intensifica Operação Pharmakon e fiscaliza supermercado no Barreto
Após denúncias de irregularidades sanitárias, força-tarefa mobiliza GGIM, Vigilância Sanitária e Polícia Civil em ação para verificar armazenamento inadequado de alimentos
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Fila Zero reduz espera por exames e supera 50 mil atendimentos
Programa consolida novo modelo de acesso à saúde especializada, amplia atendimentos e reduz tempo de espera no SUS
Niterói Esportes de Praia terá campeonatos de futevôlei, beach tennis e vôlei
Mais de 500 atletas disputam no fim de semana em uma arena principal com mais de 18 quadras, na Praia de Icaraí. Evento programou shows, praça de alimentação e brindes para o público
CT Niterói sedia campeonato de futsal feminino da Conmebol
Ginásio da Educação de Niterói vai receber atletas de 10 países da América do Sul
Niterói realiza a 1ª Corrida e caminhada Contra o Feminicídio no mês das mulheres
Evento promove a conscientização da população e estimula o debate público para fortalecer uma cultura de respeito, cuidado e prevenção à violência
Mês da Mulher com mobilidade, cultura e serviços no Badu neste sábado
Circuito Pedalar nas Paineiras celebra traz programação gratuita, incentiva a participação feminina e reúne oficinas, atividades recreativas e ações de secretarias municipais
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