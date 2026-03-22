Niterói: mais do que a conclusão de cursos, a cerimônia de formatura marca trajetórias de transformação, autonomia e construção de futuro - Cláudio Fernandes

Niterói: mais do que a conclusão de cursos, a cerimônia de formatura marca trajetórias de transformação, autonomia e construção de futuroCláudio Fernandes

Publicado 22/03/2026 09:18

Niterói - O Teatro Popular Oscar Niemeyer foi palco, neste sábado (21), da formatura de mais uma turma do Programa Niterói Jovem EcoSocial. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas), que vem se consolidando como uma importante política pública de inclusão produtiva e prevenção à violência entre jovens da cidade.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lembrou que o programa faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência e que cada jovem recebeu uma bolsa de R$1,3 mil. “Eu digo a vocês: isso não é gasto, é investimento em uma cidade que confia em vocês. Tenho certeza de que cada um e cada uma não sai daqui apenas com uma formação para a área de vendas ou de beleza, mas como cidadãos mais conscientes. Cada um de vocês que recebe esse diploma hoje terá oportunidades. Niterói está crescendo, e estamos gerando empregos em áreas como hotelaria, gastronomia e serviços. Muitos aqui vão empreender. Parabéns, juventude! Vamos em frente”, discursou o prefeito.

Em sua terceira edição, o Niterói Jovem EcoSocial ofereceu cursos gratuitos em áreas como tecnologia, gestão e beleza para 600 jovens de 20 territórios da cidade. O programa tem parceria com o Senac RJ, responsável pela qualificação profissional, e o Instituto Três Romãs, que atua na educação ambiental. O secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, destaca o papel estratégico do programa na construção de oportunidades para a juventude.

“O Niterói Jovem EcoSocial é mais do que um programa de qualificação; é uma política pública que aposta no potencial da juventude das nossas comunidades. Cada história que vemos aqui mostra que, quando oferecemos oportunidade, formação e acompanhamento, esses jovens não apenas acessam o mercado de trabalho, mas se tornam protagonistas das suas trajetórias e agentes de transformação nos seus territórios. É assim que construímos uma cidade mais justa, com inclusão e futuro”, afirma Octávio.

Mais do que a conclusão de cursos, a cerimônia de formatura marca trajetórias de transformação, autonomia e construção de futuro. É o caso de Angel Ramos, moradora do Bumba e aluna do curso de Full Stack (Tecnologia da Informação), que encontrou no programa um ponto de virada em sua vida.

“Entrei no programa sem saber o quanto aquilo ia mudar minha rota. Eu estava perdida sobre como entrar no mercado de trabalho e o Eco apareceu como uma chance real de aprender algo prático. Foi ali que comecei a levar os estudos a sério e isso me impulsionou até a faculdade”, conta Angel, hoje estudante de Gestão Empresarial e Empreendedorismo na UFF.

A jovem também destaca o impacto do programa em sua relação com o território onde vive. “Passei a enxergar minha comunidade como um espaço de transformação. O maior legado que levo não é só o conhecimento técnico, mas a mentalidade. Hoje penso diferente, tenho visão de futuro e confiança para correr atrás dos meus objetivos”, completa.

Histórias como a de Angel se somam à de outros jovens que, a partir da formação, já estão inseridos no mercado de trabalho ou empreendendo. Natasha Albino Conceição, do Serrão, hoje atua no setor de atendimento e reforça que os conhecimentos adquiridos no programa contribuíram para fortalecer seu currículo e ampliar suas oportunidades.

“O curso foi uma experiência única. Tudo que aprendi no programa fez diferença no meu currículo e na minha preparação. A formação me deu mais segurança e me ajudou a me posicionar melhor no mercado”, destaca Natasha.

Na área da beleza, Sarah Vitória Peixoto Rosa, da Travessas, transformou um interesse pessoal em profissão. Após concluir o curso, passou a atuar de forma autônoma com maquiagem, penteados e design de sobrancelhas.

“Hoje faço atendimentos, tenho meu Instagram profissional e sigo evoluindo. O curso me deu a oportunidade de fazer o que eu amo e acreditar no meu potencial”, afirma.

Para o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro, a parceria reforça o compromisso com a transformação social por meio da educação.

“Participar do Programa Niterói Jovem EcoSocial é reafirmar o compromisso do Senac RJ com a inclusão produtiva e com a transformação social por meio da educação profissional. Em parceria com a Prefeitura de Niterói, buscamos oferecer cursos alinhados às necessidades do mercado, ampliando as chances de empregabilidade e geração de renda para jovens que vivem em comunidades da cidade”, conclui.

